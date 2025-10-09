НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: Има голям риск Владимир Путин да започне голяма война в Европа

          137
          458
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски смята, че ако Русия предприеме мащабна мобилизация, нейният лидер Владимир Путин ще загуби рейтинги на доверие сред руснаците и за да поправи ситуацията, ще трябва да започне голяма война в Европа, за да демонстрира някакъв успех, предава УНИАН.

          - Реклама -

          По-конкретно, държавният глава е бил попитан дали е възможна мащабна мобилизация в Русия.

          „Спомняте ли си защо я спряха? Путин започна да губи рейтинги. Мобилизацията определено означава загуба на рейтинги за лидера на Руската федерация. Това е единствената причина, поради която не го направи. Повярвайте ми, те със сигурност не искаха да плащат големи пари за договори. Толкова пари, колкото плащат от години. Но се съгласиха. Представете си цената на защитата на личния му рейтинг. И следователно, ако има мобилизация, това е предизвикателство към Европа. Той ще започне голяма война“, уверен е Зеленски.

          Държавният глава обясни защо съществува такъв риск.

          „Защото трябва да „продаде“ успех. Във войната срещу Украйна той вече е „продал“ всичко, което е могъл, и виждате ли, както казах, продуктът вече е с лошо качество – той „продава“ лъжа, че уж може да постигне нещо във войната срещу Украйна. Къде би могъл да види бърз успех? Вижте картата на Европа. Където има бързи успехи, там ще отиде, ако има мобилизация. Това е сигурно. Но защо би мобилизирал милиони? Има голям риск Путин фактически да се реши на световна война“, отбеляза Зеленски.

          В същото време, според украинския президент, сигналите от европейците, инициативата на САЩ и настояването на президента Доналд Тръмп да доведе Путин на масата за преговори са били важни поради тази причина.

          „Защото това би могло да го спре и да намали рисковете от ескалация на военните действия“, казва Зеленски.

          В същото време украинският президент смята, че Путин лично се страхува от прекратяване на огъня, защото би му било трудно да се върне към война.

          „Не можем дори да сравним това с АТО и други подобни. Това са различни неща. Преминаването от пълномащабна война към прекратяване на огъня и след това започването на пълномащабна война отново – това не е лесно за тях. Не е лесно икономически, не е лесно с обществото, не е лесно със света. И със сигурност не е лесно с онези страни, които все още му стискат ръката. Ето защо е толкова трудно за американците да го принудят да се ангажира с истински преговори и затова в момента той избира война. Но е възможно, много възможно, това да се спре. Необходим е по-голям натиск върху Русия. Натискът ще проработи. Когато те загубят повече от войната, отколкото могат да загубят в други сценарии – нашите удари с голям обсег, силни санкции, стоене на бойното поле, защита на себе си, но, разбира се, подкрепа на мирни инициативи, защото това е правилното нещо – ще проработи“, завърши Зеленски.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски смята, че ако Русия предприеме мащабна мобилизация, нейният лидер Владимир Путин ще загуби рейтинги на доверие сред руснаците и за да поправи ситуацията, ще трябва да започне голяма война в Европа, за да демонстрира някакъв успех, предава УНИАН.

          - Реклама -

          По-конкретно, държавният глава е бил попитан дали е възможна мащабна мобилизация в Русия.

          „Спомняте ли си защо я спряха? Путин започна да губи рейтинги. Мобилизацията определено означава загуба на рейтинги за лидера на Руската федерация. Това е единствената причина, поради която не го направи. Повярвайте ми, те със сигурност не искаха да плащат големи пари за договори. Толкова пари, колкото плащат от години. Но се съгласиха. Представете си цената на защитата на личния му рейтинг. И следователно, ако има мобилизация, това е предизвикателство към Европа. Той ще започне голяма война“, уверен е Зеленски.

          Държавният глава обясни защо съществува такъв риск.

          „Защото трябва да „продаде“ успех. Във войната срещу Украйна той вече е „продал“ всичко, което е могъл, и виждате ли, както казах, продуктът вече е с лошо качество – той „продава“ лъжа, че уж може да постигне нещо във войната срещу Украйна. Къде би могъл да види бърз успех? Вижте картата на Европа. Където има бързи успехи, там ще отиде, ако има мобилизация. Това е сигурно. Но защо би мобилизирал милиони? Има голям риск Путин фактически да се реши на световна война“, отбеляза Зеленски.

          В същото време, според украинския президент, сигналите от европейците, инициативата на САЩ и настояването на президента Доналд Тръмп да доведе Путин на масата за преговори са били важни поради тази причина.

          „Защото това би могло да го спре и да намали рисковете от ескалация на военните действия“, казва Зеленски.

          В същото време украинският президент смята, че Путин лично се страхува от прекратяване на огъня, защото би му било трудно да се върне към война.

          „Не можем дори да сравним това с АТО и други подобни. Това са различни неща. Преминаването от пълномащабна война към прекратяване на огъня и след това започването на пълномащабна война отново – това не е лесно за тях. Не е лесно икономически, не е лесно с обществото, не е лесно със света. И със сигурност не е лесно с онези страни, които все още му стискат ръката. Ето защо е толкова трудно за американците да го принудят да се ангажира с истински преговори и затова в момента той избира война. Но е възможно, много възможно, това да се спре. Необходим е по-голям натиск върху Русия. Натискът ще проработи. Когато те загубят повече от войната, отколкото могат да загубят в други сценарии – нашите удари с голям обсег, силни санкции, стоене на бойното поле, защита на себе си, но, разбира се, подкрепа на мирни инициативи, защото това е правилното нещо – ще проработи“, завърши Зеленски.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          137 КОМЕНТАРА

          2. Войната е политика в по-голямата част и бизнес. Всичко може да се приключи за един час, за пет минути или да се проточи с години.

          6. Тоя като развалена латерна ! Едно и също фиксирал в болния си мозък и едно и също си бае! Клеветник! Все в канчето на Русия гледа,злобния и алчен завистник!

          9. Първо да те натика тебе в дупката буклук..!!!
            Война не е притрябвала на никому… само на ОТКАЧАЛКИТЕ в Брюксел ..но щом махнат тази змия ненормалница ЛАЙНЕН с вторият вот….ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ НА МЯСТОТО…..А ЛУДИТЕ ..В ЛУДНИЦАТА..!!!!

          10. Дали? Ние тук не избиваме руснаци и прокламирането на нацизъм и свастиките са забранени със закон, за разлика от бандеровска Украйна.

          27. Той знае бе! Точно знае какво се върти в главата на Путин. Никой друг не знае… но палячо/клончо има извънземни знания!!

          29. СКОРО ЩЕ СТАНЕ ЯСНО ЧЕС УКРАЙНАЕ СВЪРШЕНО И ТИЯЩЕИЗЧЕЗНАТ ИЩЕИМА ДРУГОС НОВИ ХОРА БЕЗ ЗЕЛЕНСКИИ АЗОВ

          32. ДА ЗАПОЧВА ДА ЗАПОЧВА АМА. ПЪРВО ДА СРИНЕ СКАПАНАТА УКРАЙНА И ЗЕЛЕНАТА МАЙМУНА ДА ДАДЕ ФИРА

          33. Този подстрекава запада ,иска да продължат да дават оръжие и да се бият до последният Украинец а той ще духне за Америка ,в жилите му тече еврейска кръв !

          37. Този мръсник иска да подпали цяла Европа!
            Надрусано човече с големи амбиции! Вместо да дрънка глупости, да спре насилственото ловене да изпраща мъже на фронта! Са спре с унищожението на църквата! Да помисли каква съдба го очаква, ако не умре преди това от свръх доза…

          39. Той ще я започне или по точно ще я разшири и за това ще е виновен НАТО, ЕС, Тръмп че се отдръпна от него и всеки друг, но не и той!

          44. Браво мадам фондерлеар и буци и братя домузи има бело здрасти Европа жалки алчни адови същеста ръката отдава дължимото всеки му четете алчни хора

          48. Как не си обърка дозата бе да се предозирал света ще грейне.И оня чифутин евреина долен. Объркахте света нищожества .Добър е бог че още сте на позиция.

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions