Зеленски: Има голям риск Владимир Путин да започне голяма война в Европа

Президентът на Украйна Володимир Зеленски смята, че ако Русия предприеме мащабна мобилизация, нейният лидер Владимир Путин ще загуби рейтинги на доверие сред руснаците и за да поправи ситуацията, ще трябва да започне голяма война в Европа, за да демонстрира някакъв успех, предава УНИАН.
По-конкретно, държавният глава е бил попитан дали е възможна мащабна мобилизация в Русия.
„Спомняте ли си защо я спряха? Путин започна да губи рейтинги. Мобилизацията определено означава загуба на рейтинги за лидера на Руската федерация. Това е единствената причина, поради която не го направи. Повярвайте ми, те със сигурност не искаха да плащат големи пари за договори. Толкова пари, колкото плащат от години. Но се съгласиха. Представете си цената на защитата на личния му рейтинг. И следователно, ако има мобилизация, това е предизвикателство към Европа. Той ще започне голяма война“, уверен е Зеленски.
Държавният глава обясни защо съществува такъв риск.
„Защото трябва да „продаде“ успех. Във войната срещу Украйна той вече е „продал“ всичко, което е могъл, и виждате ли, както казах, продуктът вече е с лошо качество – той „продава“ лъжа, че уж може да постигне нещо във войната срещу Украйна. Къде би могъл да види бърз успех? Вижте картата на Европа. Където има бързи успехи, там ще отиде, ако има мобилизация. Това е сигурно. Но защо би мобилизирал милиони? Има голям риск Путин фактически да се реши на световна война“, отбеляза Зеленски.
В същото време, според украинския президент, сигналите от европейците, инициативата на САЩ и настояването на президента Доналд Тръмп да доведе Путин на масата за преговори са били важни поради тази причина.
„Защото това би могло да го спре и да намали рисковете от ескалация на военните действия“, казва Зеленски.
В същото време украинският президент смята, че Путин лично се страхува от прекратяване на огъня, защото би му било трудно да се върне към война.
„Не можем дори да сравним това с АТО и други подобни. Това са различни неща. Преминаването от пълномащабна война към прекратяване на огъня и след това започването на пълномащабна война отново – това не е лесно за тях. Не е лесно икономически, не е лесно с обществото, не е лесно със света. И със сигурност не е лесно с онези страни, които все още му стискат ръката. Ето защо е толкова трудно за американците да го принудят да се ангажира с истински преговори и затова в момента той избира война. Но е възможно, много възможно, това да се спре. Необходим е по-голям натиск върху Русия. Натискът ще проработи. Когато те загубят повече от войната, отколкото могат да загубят в други сценарии – нашите удари с голям обсег, силни санкции, стоене на бойното поле, защита на себе си, но, разбира се, подкрепа на мирни инициативи, защото това е правилното нещо – ще проработи“, завърши Зеленски.
