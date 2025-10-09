Зеленски: Русия щурмува Покровск на всяка цена, ликвидирахме 12 хиляди руснаци в Доброполската операция

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкри спешните планове на руската армия, които включват незабавното превземане на Покровск на всяка цена.

Както предава кореспондент на УНИАН, той е направил това изявление по време на среща с журналисти. Държавният глава говори за доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски. По-конкретно, Покровск и Доброполе остават най-интензивните райони на бойните действия.

„Контранастъпателната операция продължава. Смятаме, че е много сложна, но много навременна и смятаме, че е била успешна. Смятаме, че тази операция е нарушила лятната настъпателна кампания на Русия. По време на операцията в Доброполе сме регистрирали над 12 000 руски жертви, от които над 7000 са загинали от 21 август, началото на тази операция“, подчерта Зеленски.

В същото време държавният глава смята, че най-важното е, че тази украинска контраофанзивна операция е осуетила всички планове, които руснаците са съобщили на американската страна, твърдейки, че ще окупират Донбас, по-голямата част от него, до ноември.

„Те говориха за окупацията му до септември, а след това я отложиха за ноември. Тази операция със сигурност оказва влияние върху отбраната на Покровск. Разбирайки, че са понесли тежки загуби в Доброполе, руснаците сега са натоварени със задачата да превземат Покровск незабавно – на всяка цена. Това разбираме от прихващанията и други данни. В наши дни руснаците губят повече от 100 свои войници на ден, до 200“, отбеляза Зеленски.

Президентът също така съобщи за много интензивни операции в сектора Новопавловка.

„Вероятно, след Доброполе и Покровск, следващото ни предизвикателство, пред което сме изправени в момента, е секторът Новопавловка“, посочи той.

По думите му Русия е събрала четири армии в този район, които са държали под огневи контрол, или са имали известно присъствие на диверсионни групи в осем села. „Нашите войски са разчистили напълно четири села. Все още се борим за още четири“, заяви Зеленски.

В същото време руската армия е била сдържана на Лиманско направление през последните дни. „Съответно, загубените преди това позиции се възстановяват“, отбеляза държавният глава.

Зеленски говори и за веригата за доставки на ВСУ, като отбеляза, че тя е адекватна, но има недостиг на дронове.

„FPV е едно към едно с руснаците. Руснаците, както разбирате, имат повече личен състав. Днес те имат предимство във фиброоптичните дронове. Имат голям брой от тях и ние увеличаваме възможностите си в тази област“, ​​отбеляза президентът.