НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: Русия щурмува Покровск на всяка цена, ликвидирахме 12 хиляди руснаци в Доброполската операция

          82
          1099
          Володимир Зеленски
          Снимка: Фейсбук
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкри спешните планове на руската армия, които включват незабавното превземане на Покровск на всяка цена.

          - Реклама -

          Както предава кореспондент на УНИАН, той е направил това изявление по време на среща с журналисти. Държавният глава говори за доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски. По-конкретно, Покровск и Доброполе остават най-интензивните райони на бойните действия.

          „Контранастъпателната операция продължава. Смятаме, че е много сложна, но много навременна и смятаме, че е била успешна. Смятаме, че тази операция е нарушила лятната настъпателна кампания на Русия. По време на операцията в Доброполе сме регистрирали над 12 000 руски жертви, от които над 7000 са загинали от 21 август, началото на тази операция“, подчерта Зеленски.

          В същото време държавният глава смята, че най-важното е, че тази украинска контраофанзивна операция е осуетила всички планове, които руснаците са съобщили на американската страна, твърдейки, че ще окупират Донбас, по-голямата част от него, до ноември.

          „Те говориха за окупацията му до септември, а след това я отложиха за ноември. Тази операция със сигурност оказва влияние върху отбраната на Покровск. Разбирайки, че са понесли тежки загуби в Доброполе, руснаците сега са натоварени със задачата да превземат Покровск незабавно – на всяка цена. Това разбираме от прихващанията и други данни. В наши дни руснаците губят повече от 100 свои войници на ден, до 200“, отбеляза Зеленски.

          Президентът също така съобщи за много интензивни операции в сектора Новопавловка.

          „Вероятно, след Доброполе и Покровск, следващото ни предизвикателство, пред което сме изправени в момента, е секторът Новопавловка“, посочи той.

          По думите му Русия е събрала четири армии в този район, които са държали под огневи контрол, или са имали известно присъствие на диверсионни групи в осем села. „Нашите войски са разчистили напълно четири села. Все още се борим за още четири“, заяви Зеленски.

          В същото време руската армия е била сдържана на Лиманско направление през последните дни. „Съответно, загубените преди това позиции се възстановяват“, отбеляза държавният глава.

          Зеленски говори и за веригата за доставки на ВСУ, като отбеляза, че тя е адекватна, но има недостиг на дронове.

          „FPV е едно към едно с руснаците. Руснаците, както разбирате, имат повече личен състав. Днес те имат предимство във фиброоптичните дронове. Имат голям брой от тях и ние увеличаваме възможностите си в тази област“, ​​отбеляза президентът.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкри спешните планове на руската армия, които включват незабавното превземане на Покровск на всяка цена.

          - Реклама -

          Както предава кореспондент на УНИАН, той е направил това изявление по време на среща с журналисти. Държавният глава говори за доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски. По-конкретно, Покровск и Доброполе остават най-интензивните райони на бойните действия.

          „Контранастъпателната операция продължава. Смятаме, че е много сложна, но много навременна и смятаме, че е била успешна. Смятаме, че тази операция е нарушила лятната настъпателна кампания на Русия. По време на операцията в Доброполе сме регистрирали над 12 000 руски жертви, от които над 7000 са загинали от 21 август, началото на тази операция“, подчерта Зеленски.

          В същото време държавният глава смята, че най-важното е, че тази украинска контраофанзивна операция е осуетила всички планове, които руснаците са съобщили на американската страна, твърдейки, че ще окупират Донбас, по-голямата част от него, до ноември.

          „Те говориха за окупацията му до септември, а след това я отложиха за ноември. Тази операция със сигурност оказва влияние върху отбраната на Покровск. Разбирайки, че са понесли тежки загуби в Доброполе, руснаците сега са натоварени със задачата да превземат Покровск незабавно – на всяка цена. Това разбираме от прихващанията и други данни. В наши дни руснаците губят повече от 100 свои войници на ден, до 200“, отбеляза Зеленски.

          Президентът също така съобщи за много интензивни операции в сектора Новопавловка.

          „Вероятно, след Доброполе и Покровск, следващото ни предизвикателство, пред което сме изправени в момента, е секторът Новопавловка“, посочи той.

          По думите му Русия е събрала четири армии в този район, които са държали под огневи контрол, или са имали известно присъствие на диверсионни групи в осем села. „Нашите войски са разчистили напълно четири села. Все още се борим за още четири“, заяви Зеленски.

          В същото време руската армия е била сдържана на Лиманско направление през последните дни. „Съответно, загубените преди това позиции се възстановяват“, отбеляза държавният глава.

          Зеленски говори и за веригата за доставки на ВСУ, като отбеляза, че тя е адекватна, но има недостиг на дронове.

          „FPV е едно към едно с руснаците. Руснаците, както разбирате, имат повече личен състав. Днес те имат предимство във фиброоптичните дронове. Имат голям брой от тях и ние увеличаваме възможностите си в тази област“, ​​отбеляза президентът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          82 КОМЕНТАРА

          2. Ужас,къде ще ги копаят сега тези руснаци?Как не им вдява,че след толкова жертви на веднъж,от Украйна да са останали само руини!

          3. Вече не говори, как ще победят, просперират и т.н., а колко руснаци били ликвидирали (без да коментираме числата), сякаш това оправдава продължаването на войната.
            Това, че умират и руснаци, може да е мотивация единствено за запада и индивиди възпитавани в русофобия, но казано от Зеленски, който би трябвало да се интересува от най-вече от жертвите на Украйна, е показателно за ролята му.

          4. В Купянск и Покровск е страшно за укрите , няма значение какво говори наркоманчето, а дали ще паднат октомври или ноември си е все тая важното е че ще паднат

          7. Този изроден Руснак,как си представя,почувствалите свободата Рускоговорящи отново да паднат под Украинско робство?

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions