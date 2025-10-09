Желязков: Боклукът няма политически цвят (ВИДЕО)

Премиерът Росен Желязков заяви, че кризата с отпадъците в София не трябва да се политизира, а да се разглежда като общ проблем, изискващ координирани усилия между държавата и Столичната община.

„Боклукът няма политически цвят и не могат да се извадят положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води до замърсяване и в политическата среда“, подчерта Желязков по време на срещата с кмета на София Васил Терзиев и районни кметове. - Реклама -

Държавата ще съдейства при поискване от Столична община

Министър-председателят посочи, че държавата е готова да се намеси, ако бъде поискана конкретна помощ от София:

„Предложихме държавата да се намеси с техника и решение, ако е необходимо, за да се преодолее моментната ситуация. Кметът сподели, че има виждане по въпроса и ни увери, че ще се справи със ситуацията. Той ще даде необходимото.“

Премиерът уточни, че министър Георги Георгиев е определен за координатор между държавата и Столичната община при евентуално искане за подкрепа.

„Адмирираме желанието на СО да се справи с проблема и ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на сътрудничество, за да се реши кризата“, добави Желязков.

Правителството е в готовност с техника и ресурси

След срещата министърът на правосъдието Георги Георгиев уточни, че правителството разполага с конкретен план за реакция, ако се наложи държавна намеса.

„В пълна готовност сме да окажем съдействие, в случай че държавата бъде потърсена от СО, за да може да организира по-голямата част от техниката за справяне с кризата“, заяви Георгиев.

Той допълни, че вече има направени разчети за необходимата техника и средства, които могат да бъдат осигурени при утвърдено искане от страна на Столичната община: