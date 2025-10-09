Желязков: Боклукът няма политически цвят (ВИДЕО)

Премиерът Росен Желязков заяви, че кризата с отпадъците в София не трябва да се политизира, а да се разглежда като общ проблем, изискващ координирани усилия между държавата и Столичната община.
Държавата ще съдейства при поискване от Столична община
Министър-председателят посочи, че държавата е готова да се намеси, ако бъде поискана конкретна помощ от София:
Премиерът уточни, че министър Георги Георгиев е определен за координатор между държавата и Столичната община при евентуално искане за подкрепа.
Правителството е в готовност с техника и ресурси
След срещата министърът на правосъдието Георги Георгиев уточни, че правителството разполага с конкретен план за реакция, ако се наложи държавна намеса.
Той допълни, че вече има направени разчети за необходимата техника и средства, които могат да бъдат осигурени при утвърдено искане от страна на Столичната община:
