НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Боклукът няма политически цвят (ВИДЕО)

          26
          104
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Премиерът Росен Желязков заяви, че кризата с отпадъците в София не трябва да се политизира, а да се разглежда като общ проблем, изискващ координирани усилия между държавата и Столичната община.

          Боклукът няма политически цвят и не могат да се извадят положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води до замърсяване и в политическата среда“, подчерта Желязков по време на срещата с кмета на София Васил Терзиев и районни кметове.

          - Реклама -

          Държавата ще съдейства при поискване от Столична община

          Министър-председателят посочи, че държавата е готова да се намеси, ако бъде поискана конкретна помощ от София:

          Предложихме държавата да се намеси с техника и решение, ако е необходимо, за да се преодолее моментната ситуация. Кметът сподели, че има виждане по въпроса и ни увери, че ще се справи със ситуацията. Той ще даде необходимото.“

          Терзиев отговори на Борисов: Всеки, поел подадена ръка от него, е потънал Терзиев отговори на Борисов: Всеки, поел подадена ръка от него, е потънал

          Премиерът уточни, че министър Георги Георгиев е определен за координатор между държавата и Столичната община при евентуално искане за подкрепа.

          „Адмирираме желанието на СО да се справи с проблема и ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на сътрудничество, за да се реши кризата“, добави Желязков.

          Правителството е в готовност с техника и ресурси

          След срещата министърът на правосъдието Георги Георгиев уточни, че правителството разполага с конкретен план за реакция, ако се наложи държавна намеса.

          В пълна готовност сме да окажем съдействие, в случай че държавата бъде потърсена от СО, за да може да организира по-голямата част от техниката за справяне с кризата“, заяви Георгиев.

          Той допълни, че вече има направени разчети за необходимата техника и средства, които могат да бъдат осигурени при утвърдено искане от страна на Столичната община:

          Когато това бъде направено, ние ще откликнем. Имаме разчети на техниката и средствата, които са необходими в случай, че искане бъде утвърдено от общината.“

          Бойко Борисов: Ако има мафия в управлението на боклука, то Терзиев две години е бил част от нея Бойко Борисов: Ако има мафия в управлението на боклука, то Терзиев две години е бил част от нея

          Премиерът Росен Желязков заяви, че кризата с отпадъците в София не трябва да се политизира, а да се разглежда като общ проблем, изискващ координирани усилия между държавата и Столичната община.

          Боклукът няма политически цвят и не могат да се извадят положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води до замърсяване и в политическата среда“, подчерта Желязков по време на срещата с кмета на София Васил Терзиев и районни кметове.

          - Реклама -

          Държавата ще съдейства при поискване от Столична община

          Министър-председателят посочи, че държавата е готова да се намеси, ако бъде поискана конкретна помощ от София:

          Предложихме държавата да се намеси с техника и решение, ако е необходимо, за да се преодолее моментната ситуация. Кметът сподели, че има виждане по въпроса и ни увери, че ще се справи със ситуацията. Той ще даде необходимото.“

          Терзиев отговори на Борисов: Всеки, поел подадена ръка от него, е потънал Терзиев отговори на Борисов: Всеки, поел подадена ръка от него, е потънал

          Премиерът уточни, че министър Георги Георгиев е определен за координатор между държавата и Столичната община при евентуално искане за подкрепа.

          „Адмирираме желанието на СО да се справи с проблема и ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на сътрудничество, за да се реши кризата“, добави Желязков.

          Правителството е в готовност с техника и ресурси

          След срещата министърът на правосъдието Георги Георгиев уточни, че правителството разполага с конкретен план за реакция, ако се наложи държавна намеса.

          В пълна готовност сме да окажем съдействие, в случай че държавата бъде потърсена от СО, за да може да организира по-голямата част от техниката за справяне с кризата“, заяви Георгиев.

          Той допълни, че вече има направени разчети за необходимата техника и средства, които могат да бъдат осигурени при утвърдено искане от страна на Столичната община:

          Когато това бъде направено, ние ще откликнем. Имаме разчети на техниката и средствата, които са необходими в случай, че искане бъде утвърдено от общината.“

          Бойко Борисов: Ако има мафия в управлението на боклука, то Терзиев две години е бил част от нея Бойко Борисов: Ако има мафия в управлението на боклука, то Терзиев две години е бил част от нея

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          26 КОМЕНТАРА

          2. ЗАДАВАМ ВЬПРОС
            НА ТАКИ ВАКИ ЛИ Е
            ЗАЩО ИСКАШ
            ТОЛКОВА МНОГО
            ПАРИ ЗА БоКЛУКА
            НА СОФИЯ
            ЗАБРАВЯШ СЕ ЧЕ
            ТОЙ НЕ Е ЛИЧЕН
            НА СтОЛИЧНА
            ОБЩИНА А НА
            СОФИАНЦИ
            КОЙ ГО ИСКА
            ОТ ТЕБ
            ДА Й НАПЬЛНИШ
            ДЖОБОВЕТЕ ЧРЕЗ
            УВЕЛИЧАВАНЕ НА
            ДАНЬЦИТЕ
            ВИЖДАШ ЧЕ СБЬРКА
            НЯМА СДЕЛКА
            НАРОДА ГО ИЗЧИСТВА
            А ТИ ИДИ В ТВОЯТА
            РОДИНА И БЬДИ
            ПОЛЕЗЕН ТАМ
            КЬДЕТО ТИ Е
            МЯСТОТО

          4. Желязков: Боклукът няма политически цвят (ВИДЕО)!
            ДА!!!!Боклукът няма политически цвят! Той зловонно мирише като теб и мъкне смърт!!! Дупката, която копаеш за Родината Ни ще бъде за теб и бандата ти!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions