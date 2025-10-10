НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          2 часа игра, 2 сета – Медведев е на полуфинал в Шанхай

          В спор за място на финала руснакът ще се изправи срещу Артур Риндеркнек

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Даниил Медведев се класира за полуфиналите на силния тенис турнир от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Шампионът от 2019 победи Алекс де Минор с 6-4, 6-4 за близо два часа игра.

          Медведев имаше нужда от един-единствен пробив в първата част, дошъл в петия гейм. Във втория сет пробивът за руснака дойде в деветия гейм. Веднага след него той поиска медицинска помощ, но тя не му се отрази и след паузата Медведев спечели подаването си на 15.

          Той спаси и шестте точки за пробив пред Де Минор, като загуби само две от 16-те си излизания на мрежата. 16-ият в схемата се класира за 16-ия си полуфинал в Мастърс 1000 сериите и втори в Шанхай.

          В спор за място на финала той ще се изправи срещу Артур Риндеркнек. По-рано днес французинът повали Феликс Оже-Алиасим.

          Другият финалист ще бъде определен от двойката Новак Джокович – Валентин Вашеро.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

