      събота, 11.10.25
          80 подписа са нужни, за да бъде разгледано в зала искането за отстраняване на Антон Славчев

          След като Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не успя да проведе пълноценно разследване и да разпита всички свидетели по случая в София и Варна, от „Продължаваме промяната – Демократична България“ обявиха инициатива за искане на оставката на председателя на комисията Антон Славчев. Това съобщи пред медиите съпредседателят на формацията Асен Василев.

          По думите му са нужни 80 подписа, за да бъде внесено искането в пленарната зала. Василев уточни, че подписката ще бъде поставена в мраморното фоайе на парламента, за да могат и други депутати да се присъединят към нея. Според него Славчев е загубил безпристрастността и професионалния капацитет, необходими за ръководенето на КПК, и затова трябва да бъде освободен от поста.

          Василев допълни, че най-доброто решение е комисията да бъде без политическо ръководство, каквото изискване е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Именно липсата на такава реформа, напомни той, е сред причините Европейската комисия да задържи част от средствата по ПВУ.

          Депутатът Божидар Божанов от същата коалиция предупреди, че с оставането на Славчев на поста съществува риск „свидетели да бъдат подслушвани и притискани“. Той посочи, че е важно обществото да види кой стои зад председателя на КПК, защото „управляващите подкрепят човек, който заплашва свидетели и журналисти“.

          Василев направи и ироничен коментар към партия „Има такъв народ“, заявявайки, че „ИТН не се регистрираха в пленарната зала, защото не им се прие законът, който да пази голите им снимки“.

          „Славчев не може да изпълнява функциите си обективно – това е очевидно и вреди на доверието в антикорупционната система“, подчерта Асен Василев.

          Позицията на ГЕРБ

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира искането на ПП–ДБ, като заяви, че не само Славчев, а цялата комисия трябва да подаде оставка.

          „Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанасов в предложението му за закриване на комисията“, заяви Борисов.

