9-годишно момиче блъснато на пешеходна пътека в Бургас

9-годишно дете пострада, след като беше ударено от автомобил на пешеходна пътека в бургаския квартал „Сарафово“. Инцидентът е станал около 17:10 ч. в четвъртък на улица „Ангел Димитров“.
- Реклама -
Според полицията автомобилът е бил управляван от 47-годишен шофьор, който блъснал момичето, докато пресичало пътното платно.
В резултат на удара детето е получило контузия на главата и лявата лакетна става, но животът му не е в опасност.
Момичето е откарано за преглед в УМБАЛ – Бургас, съобщиха от полицията.
Органите на реда извършват оглед и разследване на причините за инцидента.
9-годишно дете пострада, след като беше ударено от автомобил на пешеходна пътека в бургаския квартал „Сарафово“. Инцидентът е станал около 17:10 ч. в четвъртък на улица „Ангел Димитров“.
- Реклама -
Според полицията автомобилът е бил управляван от 47-годишен шофьор, който блъснал момичето, докато пресичало пътното платно.
В резултат на удара детето е получило контузия на главата и лявата лакетна става, но животът му не е в опасност.
Момичето е откарано за преглед в УМБАЛ – Бургас, съобщиха от полицията.
Органите на реда извършват оглед и разследване на причините за инцидента.