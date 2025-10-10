НА ЖИВО
          9-годишно момиче блъснато на пешеходна пътека в Бургас

          9-годишно дете пострада, след като беше ударено от автомобил на пешеходна пътека в бургаския квартал „Сарафово“. Инцидентът е станал около 17:10 ч. в четвъртък на улица „Ангел Димитров“.

          Според полицията автомобилът е бил управляван от 47-годишен шофьор, който блъснал момичето, докато пресичало пътното платно.

          В резултат на удара детето е получило контузия на главата и лявата лакетна става, но животът му не е в опасност.

          Момичето е откарано за преглед в УМБАЛ – Бургас, съобщиха от полицията.

          Органите на реда извършват оглед и разследване на причините за инцидента.

