          Акцентите в „ЕвроДиков: Властта лъже младите лекари по най-долнопробен начин

          „Властта лъже младите лекари по най-долнопробен начин.“

          Това заяви в предаването „Делници“ Сашо Диков, който по традиция представи акцентите в предстоящия епизод на „ЕвроДикоф“.

          Доков обясни, че в началото на епизода зрителите ще могат да чуят смайващо интервю с млад лекар, който след завършването на медицина в чужбина, се е върнал да живее у нас, воден от патриотични чувства, а сега работи на няколко места, за да може да се изхранва.

