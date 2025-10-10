Александър Сирски: ВСУ освободиха 180 кв. км територия в Донецка област в хода на Доброполското контранастъпление

Операцията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Доброполско направление продължава. Освободени са общо 180,8 квадратни километра територия от Донецка област, а 212,9 квадратни километра са разчистени от диверсанти. Това обяви главнокомандващият ВСУ Александър Сирски, цитиран от УНН.

- Реклама -

По време на редовно работно посещение и изясняване на текущата обстановка в зоната на действията на настъпателната групировка, той е провел среща с командния състав в този сектор. Главнокомандващият е изслушал и доклади за текущата обстановка и напредъка на предварително определените задачи.

Сирски е разговарял с командирите на подразделения, провеждащи контрадиверсионни операции за локализиране и унищожаване на руски диверсионно-разузнавателни групи, както и на отделни войскови групи, които са обкръжени. Въпреки постоянните контраатаки, щурмовите подразделения на ВСУ продължават настъпателните операции в определени райони, се отбелязва в доклада.

Според Сирски, по време на операцията са освободени общо 180,8 квадратни километра територия на Донецка област, а 212,9 квадратни километра са разчистени от диверсанти.

„Определих проблемните въпроси и нужди на нашата настъпателна групировка и издадох необходимите заповеди. Контрадиверсионните операции ще продължат. Отбраната ще остане активна. Предприемат се и мерки за предотвратяване на настъплението на противника на Покорвско направление, подобряване на логистиката и защита на пътищата и критичната инфраструктура“, заключи Сирски.

По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че украинските войски успешно са осуетили лятната настъпателна кампания на руснаците. Държавният глава направи това изявление след доклад на главнокомандващия на Александър Сирски, отбелязвайки, че контранастъпателните действия на украинската армия на Покровско и Доброполско направления вече дават значителни резултати.