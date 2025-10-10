НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Александър Сирски: ВСУ освободиха 180 кв. км територия в Донецка област в хода на Доброполското контранастъпление

          87
          218
          Александър Сирски
          Александър Сирски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Операцията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Доброполско направление продължава. Освободени са общо 180,8 квадратни километра територия от Донецка област, а 212,9 квадратни километра са разчистени от диверсанти. Това обяви главнокомандващият ВСУ Александър Сирски, цитиран от УНН.

          - Реклама -

          По време на редовно работно посещение и изясняване на текущата обстановка в зоната на действията на настъпателната групировка, той е провел среща с командния състав в този сектор. Главнокомандващият е изслушал и доклади за текущата обстановка и напредъка на предварително определените задачи.

          Сирски е разговарял с командирите на подразделения, провеждащи контрадиверсионни операции за локализиране и унищожаване на руски диверсионно-разузнавателни групи, както и на отделни войскови групи, които са обкръжени. Въпреки постоянните контраатаки, щурмовите подразделения на ВСУ продължават настъпателните операции в определени райони, се отбелязва в доклада.

          Според Сирски, по време на операцията са освободени общо 180,8 квадратни километра територия на Донецка област, а 212,9 квадратни километра са разчистени от диверсанти.

          „Определих проблемните въпроси и нужди на нашата настъпателна групировка и издадох необходимите заповеди. Контрадиверсионните операции ще продължат. Отбраната ще остане активна. Предприемат се и мерки за предотвратяване на настъплението на противника на Покорвско направление, подобряване на логистиката и защита на пътищата и критичната инфраструктура“, заключи Сирски.

          По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че украинските войски успешно са осуетили лятната настъпателна кампания на руснаците. Държавният глава направи това изявление след доклад на главнокомандващия на Александър Сирски, отбелязвайки, че контранастъпателните действия на украинската армия на Покровско и Доброполско направления вече дават значителни резултати.

          Операцията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Доброполско направление продължава. Освободени са общо 180,8 квадратни километра територия от Донецка област, а 212,9 квадратни километра са разчистени от диверсанти. Това обяви главнокомандващият ВСУ Александър Сирски, цитиран от УНН.

          - Реклама -

          По време на редовно работно посещение и изясняване на текущата обстановка в зоната на действията на настъпателната групировка, той е провел среща с командния състав в този сектор. Главнокомандващият е изслушал и доклади за текущата обстановка и напредъка на предварително определените задачи.

          Сирски е разговарял с командирите на подразделения, провеждащи контрадиверсионни операции за локализиране и унищожаване на руски диверсионно-разузнавателни групи, както и на отделни войскови групи, които са обкръжени. Въпреки постоянните контраатаки, щурмовите подразделения на ВСУ продължават настъпателните операции в определени райони, се отбелязва в доклада.

          Според Сирски, по време на операцията са освободени общо 180,8 квадратни километра територия на Донецка област, а 212,9 квадратни километра са разчистени от диверсанти.

          „Определих проблемните въпроси и нужди на нашата настъпателна групировка и издадох необходимите заповеди. Контрадиверсионните операции ще продължат. Отбраната ще остане активна. Предприемат се и мерки за предотвратяване на настъплението на противника на Покорвско направление, подобряване на логистиката и защита на пътищата и критичната инфраструктура“, заключи Сирски.

          По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че украинските войски успешно са осуетили лятната настъпателна кампания на руснаците. Държавният глава направи това изявление след доклад на главнокомандващия на Александър Сирски, отбелязвайки, че контранастъпателните действия на украинската армия на Покровско и Доброполско направления вече дават значителни резултати.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          87 КОМЕНТАРА

          5. И Диков , и кукумицина Кулезич , и оная Ирина Недева ги пращаме със зеления да превземат Москва…..

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions