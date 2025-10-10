Анастас Гогов: Пеев се подготвя да купи 5 000 гласа в Пазарджик

“ Пеев се подготвя да купи 5 000 гласа в Пазарджик. Пеев винаги е влизал в НС от Пазарджик, но досега не е имал общински съветници там.“

Това каза членът на ПП „Единение“ Анастас Гогов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Тази неделя пазарджиклии отиват до урните, за да дадат гласа си за избор на нови общински съветници, тъй като съдът прие за незаконен предишният вот, а „Единение“ участва във вота.

„Ако 15 000 пазарджиклии гласуват за нас, то ще вкараме девет общински съветници, каквато е целта ни“, обясни още гостът.

Гогов обясни, че техните кандидати са разпознаваеми в града и са общественици, журналисти, учители и други.