          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Анастас Гогов: Пеев се подготвя да купи 5 000 гласа в Пазарджик

          “ Пеев се подготвя да купи 5 000 гласа в Пазарджик. Пеев винаги е влизал в НС от Пазарджик, но досега не е имал общински съветници там.“

          Това каза членът на ПП „Единение“ Анастас Гогов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Тази неделя пазарджиклии отиват до урните, за да дадат гласа си за избор на нови общински съветници, тъй като съдът прие за незаконен предишният вот, а „Единение“ участва във вота.

          „Ако 15 000 пазарджиклии гласуват за нас, то ще вкараме девет общински съветници, каквато е целта ни“, обясни още гостът.

          Гогов обясни, че техните кандидати са разпознаваеми в града и са общественици, журналисти, учители и други.

