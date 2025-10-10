Анастас Гогов: Пеев се подготвя да купи 5 000 гласа в Пазарджик

Това каза членът на ПП „Единение“ Анастас Гогов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Тази неделя пазарджиклии отиват до урните, за да дадат гласа си за избор на нови общински съветници, тъй като съдът прие за незаконен предишният вот, а „Единение“ участва във вота.
Гогов обясни, че техните кандидати са разпознаваеми в града и са общественици, журналисти, учители и други.
МесТни избори! 🙂
Месните избори ще определят кои прасета ще са жертвани за пържоли за Коледа. Друго нещо са месТните избори…..
И повече ще купи
This content is gold. Thank you so much!