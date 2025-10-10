НА ЖИВО
          - Реклама -
          Артур Риндеркнек отстрани фаворита Оже-Алиасим

          На полуфиналите французинът ще играе с победителя от последния 1/4-финал, който противопоставя Даниил Медведев и Алекс де Минор.

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Артур Риндеркнек продължи похода си на Мастърс турнира в Шанхай. 30-годишният французин надви Феликс Оже-Алиасим с 6-3, 6-4 за първи полуфинал на надпреварата от подобна категория в кариерата си.

          - Реклама -

          Риндеркнек, който по-рано в съревнованието спря Александър Зверев, реализира по един пробив във всяка от двете части. Критичният момент за него беше в четвъртия гейм на втория сет, когато трябваше да спасява три точки за пробив, но се справи с предизвикателството. Риндеркнек завърши с 85% успеваемост при точките на първо подаване – 29/34.

          На полуфиналите французинът ще играе с победителя от последния 1/4-финал, който противопоставя Даниил Медведев и Алекс де Минор.

          Любопитно е, че братовчедът на Риндеркнек – Валентин Вашеро, също се класира за първи полуфинал от Мастърс 1000 в кариерата. Намиращият се на 204-о място в световната ранглиста монегаск ще играе утре с четирикратния шампион Новак Джокович. 

          - Реклама -

