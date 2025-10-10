Axios: САЩ губят от Русия и Китай в разполагането на хиперзвуково оръжие

Бавността на САЩ в разработването и разполагането на хиперзвукови оръжия, съчетана с решителността на Русия и Китай, създава „асиметрия на бойното поле“, която заплашва западната военна мощ, според документ на Работната група за хиперзвукови възможности, пише Axios.
Констатациите на групата, която включва бивши ръководители на американската армия, военновъздушните сили, Пентагона и Националната администрация за ядрена сигурност, съдържат редица сурови предупреждения и практически препоръки – от ускоряване на разполагането на първите хиперзвукови системи на Америка до преоценка на индустриалната база и обмисляне на хиперзвукови системи за доставка на ядрени оръжия.
Авторите наричат хиперзвуковите оръжия „промяна на парадигмата в съвременната война“, която „не можем да си позволим да игнорираме“. Хиперзвуковите оръжия се движат със скорости над 5 Маха, изминавайки километри за секунди, което прави традиционните прехващачи неефективни след изстрелването.
Отбранителните системи, включително терминални оръжия за голяма височина и ракети Patriot, могат да бъдат „претоварени от силен огън“, а тяхното попълване е твърде скъпо.
Ключови препоръки на работната група
1. Агресивно внедряване на първото поколение американски хиперзвукови системи, съчетано с фундаментално преосмисляне на индустриалната база, за да се осигури достъпен капацитет за следващото поколение. Както подчерта директорът на работната група Стивън Родригес: „Трябва да действаме решително сега.“
2. Разработване на по-евтини, по-мощни ракети и хиперзвукови средства за многократна употреба за събиране на разузнавателна информация и различни мисии.
3. Насърчаване на съвместното разработване и съвместно производство, особено чрез технологични партньорства като AUKUS.
4. Обмисляне на варианти за доставка на хиперзвукови ядрени оръжия, тъй като авторите смятат, че F-35A е „малко вероятно да остане достатъчно жизнен през 30-те години на XXI век“.
В документа се отбелязва: „Настоящата разлика във високоскоростните и хиперзвукови възможности е значителна и бързо нараства“. В него се анализират руските системи – „Кинжал“, „Циркон“ и „Авангард“ – и се споменава използването на „Кинжал“ в контекста на бойния опит в Украйна. Споменават се и китайските ракети DF-17 и DF-26.
Отбелязва се, че Съединените щати имат няколко хиперзвукови програми на различни етапи на развитие: хиперзвуково оръжие с голям обсег, конвенционална система за бърз удар, оръжие за бързо реагиране, изстрелвано от въздуха, и хиперзвукова атакуваща крилата ракета. Авторите обаче заявяват, че постепенните подобрения са „недостатъчни“.
Документът се появи на фона на новините, че администрацията на Доналд Тръмп предприема скъпоструващи отбранителни инициативи – в текста се споменава изграждането на полусферичен ракетен щит на стойност 175 милиарда долара, известен като „Златният купол“. Авторите на доклада призовават за комбиниране на бързото разполагане с дългосрочни промени в производството и международното сътрудничество, за да се преодолее разликата с Русия и Китай.
