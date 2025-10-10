НА ЖИВО
          „Азов“: Скоро Русия няма да може да атакува на фронта с малки спешени групи

          С промяната на времето дърветата скоро ще оголят листата си, което ще направи почти невъзможно прилагането на тактиката на малки спешени групи, използвани от руската армия. Това заяви началникът на щаба на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна (НГУ) „Азов“, Арсен „Лемко“ Дмитрик в интервю пред TWZ.

          Според него Русия няма да може да използва подобна тактика, защото украинските войски веднага ще забележат бойците.

          „Но врагът продължава да се учи. Всеки път врагът използва нови тактики“, отбеляза Лемко.

          Войникът добави още, че руската армия се е опитвала да провеждат щурмови операции при лошо време, като дъжд, но по време на валежи не могат да се използват самолети.

          „Защо врагът избира тази тактика? За да не ги атакуват нашите украински дронове заради дъжда“, подчерта Дмитрик.

          Офицерът от „Азов“ смята, че руската армия чака дъждовни дни, за да провежда щурмови операции.

          „Когато вали, няма дронове в небето. От двете страни“, увери той.

          33 КОМЕНТАРА

          2. Дронове няма но ракети и самолети има ! Като няма листа по дърветата ,видимоста е по голяма ? И укрите няма къде да се спотайват ?

          8. Тези от еврокомгейзер не се с глупостите спряха,защо не четат коментарите на хората за да видят къде са

          14. Те не искат да атакуват а да ви трепят като хлебарки… колко още пушечно месо ви остана за доубиване…

          16. Тия живи ли са още…..🤣🤣🤣🤣….Могат да попълнят загубите от … доброволци от плажуващите туристи от … Елените…..и … малко депутати и техните недоносени…лигави синчета…..

            • Slavi Petrov живи са и си плющят орки редовно. Иначе,без изненади.Поредният крепостник 🤡 славещ русия, но живеещ в Англия,на барбекю в двора с шал на Ливърпул, не на цска москва.

          19. платени от киевски милиардери паравоенни бригади с неонацистка ориентация НЯМАТ чинове офицери и военни!!!/повечето са и пуснати престъпници/ избиват много украинци в гръб като заградотряди!

          22. Поредната откровена манипулация! Великата червена армия настъпва на всички фронтове и много скоро ще завършим успешно специалната военна операция! Благодарение на Президент Владимир Путин, нанесохме нова победа над фашизма и успяхме да запазим святата православна вяра!

            • Полицая за..к..у..р..а..ме хвана..
              Ще стане като през 1991 година ще молят САЩ и Европа за пари щото нямаха кво да ядат..
              Бяха в криза..
              Банкрут
              Нямаха пари..
              И загубиха ст.война ..
              Ха ха. Много смешно човече е путлер.
              А българските русофилистици са..т..ъ..п. а..ци..

