„Азов“: Скоро Русия няма да може да атакува на фронта с малки спешени групи

С промяната на времето дърветата скоро ще оголят листата си, което ще направи почти невъзможно прилагането на тактиката на малки спешени групи, използвани от руската армия. Това заяви началникът на щаба на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна (НГУ) „Азов“, Арсен „Лемко“ Дмитрик в интервю пред TWZ.

- Реклама -

Според него Русия няма да може да използва подобна тактика, защото украинските войски веднага ще забележат бойците.

„Но врагът продължава да се учи. Всеки път врагът използва нови тактики“, отбеляза Лемко.

Войникът добави още, че руската армия се е опитвала да провеждат щурмови операции при лошо време, като дъжд, но по време на валежи не могат да се използват самолети.

„Защо врагът избира тази тактика? За да не ги атакуват нашите украински дронове заради дъжда“, подчерта Дмитрик.

Офицерът от „Азов“ смята, че руската армия чака дъждовни дни, за да провежда щурмови операции.

„Когато вали, няма дронове в небето. От двете страни“, увери той.