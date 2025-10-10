Българска скимираща група разбита във Франция: 9 000 евро за денонощие и доживотна забрана за влизане в страната

Трима български граждани бяха осъдени във Франция за участие в мащабна схема за източване на банкови сметки чрез монтиране на скимиращи устройства върху банкомати. Присъдата бе произнесена от съд в Ница в началото на седмицата.

- Реклама -

Скимиращите устройства, поставяни върху банкомати, копират данните от банковите карти, а в комбинация с миниатюрни камери, заснемащи въвеждането на ПИН кода, измамниците могат да изтеглят пари, да правят онлайн плащания и да изготвят дубликати на картите.

Точно по този начин е действала групата, оперирала в района на Ница и Кан: само за едно денонощие тримата са успели да изтеглят 9 000 евро от четири различни банкомата.

Френският съд е наложил на всеки от извършителите по 18 месеца ефективен затвор, както и доживотна забрана за пребиваване на територията на Франция.

Двама от осъдените вече са излежали по-голямата част от наказанието си и предстои да бъдат екстрадирани и върнати в България, докато третият беше задържан непосредствено след приключване на съдебния процес и все още остава в затвора.

Френските разследващи отбелязват високо ниво на техническа подготовка и прецизност в дейността на групата: устройствата били монтирани така, че да се сливат с дизайна на банкоматите, което затруднява тяхното откриване и забавя разкриването на измамата.