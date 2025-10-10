Бобчева след разпита: Той е по сигнал, подаден от ГЕРБ; Хекимян й отговори (ВИДЕО)

Прокуратурата проведе разпит със заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева, съобщи самата тя пред журналисти. Бобчева не разкри подробности за целта на разпита, като уточни, че е предупредена да не разгласява информация по случая.
„17 проверки на РИОСВ – съвпадението не е случайно“
Бобчева заяви, че в последната година и половина РИОСВ и РЗИ са извършили 17 проверки, като подчерта, че сегашният разпит съвпада с активната фаза на кризата с отпадъците в столицата.
Реакция на Антон Хекимян: „Опит за политизация на темата“
Малко след изявлението ѝ, общинският съветник от ГЕРБ–СДС Антон Хекимян отговори с официално становище, в което отрече твърденията на Бобчева и обвини заместник-кмета в опит за политизиране на темата.
Хекимян уточни, че сигналът не е подаден от него лично, а от името на групата на ГЕРБ–СДС в Столичния общински съвет още през декември 2024 г.
За какво е сигналът
Хекимян уточни, че основание за сигнала са данни от документ към РИОСВ, подписан от самата Бобчева, в който се коригират и занижават количествата на депониран отпадък за седем месеца – от май до ноември 2024 г.
Потенциална щета от 3 млн. лв.
Според групата на ГЕРБ–СДС, манипулирането на данните би довело до ощетяване на бюджета на Столичната община с около 3 млн. лв., тъй като за всеки тон депониран отпадък се плащат отчисления към държавата.
Липса на отчетност
Освен това от РИОСВ ставало ясно, че в продължение на няколко месеца Столичната община не е подавала задължителните данни за депонираните отпадъци, което е в нарушение на закона.
„София се нуждае от решения, не от обвинения“
Хекимян завърши позицията си с призив за прекратяване на политическите нападки и насочване на усилията към решаване на кризата с боклука в столицата.
