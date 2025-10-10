НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Начало България Политика

          Бобчева след разпита: Той е по сигнал, подаден от ГЕРБ; Хекимян й отговори (ВИДЕО)

          Прокуратурата проведе разпит със заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева, съобщи самата тя пред журналисти.
          Бобчева не разкри подробности за целта на разпита, като уточни, че е предупредена да не разгласява информация по случая.

          Бях предупредена да не споделям информация от целта на сегашното посещение в прокуратурата. Единствено мога да кажа, че не е свързано с настоящата ситуация с кризата с боклука в София.“ — Надежда Бобчева, зам.-кмет на София по екологията

          „17 проверки на РИОСВ – съвпадението не е случайно“

          Бобчева заяви, че в последната година и половина РИОСВ и РЗИ са извършили 17 проверки, като подчерта, че сегашният разпит съвпада с активната фаза на кризата с отпадъците в столицата.

          Съвпадението със сегашната ситуация не е окей. Общински съветници ми се похвалиха, че са подали сигнали за РИОСВ. Сред тях е Антон Хекимян от ГЕРБ. Предполагам, че заради него са ме викнали на разпит.

          Криза с боклука в София: прокуратурата разпитва зам.-кмета на София Криза с боклука в София: прокуратурата разпитва зам.-кмета на София

          Реакция на Антон Хекимян: „Опит за политизация на темата“

          Малко след изявлението ѝ, общинският съветник от ГЕРБ–СДС Антон Хекимян отговори с официално становище, в което отрече твърденията на Бобчева и обвини заместник-кмета в опит за политизиране на темата.

          Опитите за политизиране на темата, посредством личностни нападки и смесване на две коренно различни теми, няма да помогнат за разрешаване на кризата с отпадъците в София.“ — Антон Хекимян, общински съветник от ГЕРБ–СДС

          Хекимян уточни, че сигналът не е подаден от него лично, а от името на групата на ГЕРБ–СДС в Столичния общински съвет още през декември 2024 г.

          За какво е сигналът

          На 17 декември 2024 г. подадохме сигнал до прокуратурата заради съмнения за нередности при количествата депониран отпадък на депо „Садината“, както и за възможни документни и финансови измами.“ — Антон Хекимян

          Хекимян уточни, че основание за сигнала са данни от документ към РИОСВ, подписан от самата Бобчева, в който се коригират и занижават количествата на депониран отпадък за седем месеца – от май до ноември 2024 г.

          Съгласно комплексното разрешително от РИОСВ не може да се заравя повече от 146 000 тона отпадък. Само към месец ноември от отчетите се вижда, че е заровен драстично повече отпадък. Това създава риск разрешителното за функционирането на завода да бъде отнето.

          Бобчева: Призовката от прокуратурата не е конкретна, може да не е случайна Бобчева: Призовката от прокуратурата не е конкретна, може да не е случайна

          Потенциална щета от 3 млн. лв.

          Според групата на ГЕРБ–СДС, манипулирането на данните би довело до ощетяване на бюджета на Столичната община с около 3 млн. лв., тъй като за всеки тон депониран отпадък се плащат отчисления към държавата.

          Поправките намаляват отчисленията от 10 млн. лв. на 7 млн. лв., което би ощетило общината с около 3 млн. лв.

          Липса на отчетност

          Освен това от РИОСВ ставало ясно, че в продължение на няколко месеца Столичната община не е подавала задължителните данни за депонираните отпадъци, което е в нарушение на закона.

          От липсата на отчет не може да се направи дори хипотеза какво е реалното количество отпадък на депо „Садината“.

          „София се нуждае от решения, не от обвинения“

          Хекимян завърши позицията си с призив за прекратяване на политическите нападки и насочване на усилията към решаване на кризата с боклука в столицата.

          Решаването на толкова критична ситуация изисква сериозно отношение към гражданите, а не бягство от отговорност и опити за заблуда на обществото.

