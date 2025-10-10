Бойко Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че предложените от „Има такъв народ“ промени в Наказателния кодекс ще бъдат оттеглени, след разговор със Слави Трифонов. Законопроектът предвиждаше затвор за намеса в личния живот на гражданите, включително чрез публикации, записи и снимки без съгласие.

„Говорих със Слави Трифонов тази сутрин, за което му благодаря. Той ми каза, че го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не приемаме. Така че толкова – въпросът е приключен по този начин,“ заяви Борисов.

Припомняме, че правната комисия на парламента вече беше подкрепила на първо четене промените, с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“.

Борисов призна, че депутатите на ГЕРБ първоначално са подкрепили закона, без да осъзнаят всички последици.

„Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега вече го прочетоха както трябва. Ще го четем така, както трябва,“ коментира той с усмивка пред журналисти.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че в законопроекта е имало текстове, които пораждат риск от злоупотреби и ограничаване на свободата на словото, но част от идеята е била основателна, особено по отношение на злоупотребите с изкуствен интелект и фалшиви изображения.

„Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно според мен. Би могло публични лица да не могат да бъдат показвани в такива deepfake видеа. Това правилно ли е – за нашите семейства, за приятелите ни?“ попита риторично Борисов.

Според него трябва да се направи ясно разграничение между защитата на личното пространство и свободата на медиите, тъй като текстовете на ИТН не са го постигнали.

Борисов уточни, че ГЕРБ би подкрепила разумни ограничения срещу злоупотреби с лични данни и изображения, но не и такива, които застрашават свободата на изразяване.

На въпрос дали напрежението около законопроекта може да навреди на коалиционните отношения, той беше категоричен:

„Не. Няма клин между партньорите. Работата е много интензивна и по-важна. Всички се събират и говорят.“

Борисов коментира и искането на ПП–ДБ за оставката на Антон Славчев от антикорупционната комисия:

„Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанасов за това, което поиска – за закриване на комисията,“ заяви лидерът на ГЕРБ.