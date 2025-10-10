Бойко Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че предложените от „Има такъв народ“ промени в Наказателния кодекс ще бъдат оттеглени, след разговор със Слави Трифонов. Законопроектът предвиждаше затвор за намеса в личния живот на гражданите, включително чрез публикации, записи и снимки без съгласие.
„Говорих със Слави Трифонов тази сутрин, за което му благодаря. Той ми каза, че го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не приемаме. Така че толкова – въпросът е приключен по този начин,“ заяви Борисов.
Припомняме, че правната комисия на парламента вече беше подкрепила на първо четене промените, с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“.
Борисов призна, че депутатите на ГЕРБ първоначално са подкрепили закона, без да осъзнаят всички последици.
„Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега вече го прочетоха както трябва. Ще го четем така, както трябва,“ коментира той с усмивка пред журналисти.
Лидерът на ГЕРБ подчерта, че в законопроекта е имало текстове, които пораждат риск от злоупотреби и ограничаване на свободата на словото, но част от идеята е била основателна, особено по отношение на злоупотребите с изкуствен интелект и фалшиви изображения.
„Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно според мен. Би могло публични лица да не могат да бъдат показвани в такива deepfake видеа. Това правилно ли е – за нашите семейства, за приятелите ни?“ попита риторично Борисов.
Според него трябва да се направи ясно разграничение между защитата на личното пространство и свободата на медиите, тъй като текстовете на ИТН не са го постигнали.
Борисов уточни, че ГЕРБ би подкрепила разумни ограничения срещу злоупотреби с лични данни и изображения, но не и такива, които застрашават свободата на изразяване.
На въпрос дали напрежението около законопроекта може да навреди на коалиционните отношения, той беше категоричен:
„Не. Няма клин между партньорите. Работата е много интензивна и по-важна. Всички се събират и говорят.“
Борисов коментира и искането на ПП–ДБ за оставката на Антон Славчев от антикорупционната комисия:
„Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанасов за това, което поиска – за закриване на комисията,“ заяви лидерът на ГЕРБ.
Не е важно дали е карикатура, колаж или AI – важното е, че някой е изразил мнение.
Боко, защо министърът на правосъдието (Георгиев) и цялото ви мнозинство в правна комисия го подкрепиха? Видяхте, че се вдигна шум и сега „ни лук яли, ни лук мирисали“. Даже и спасител ще излезне пак! 🤮🤬
Самият факт,че им е дошло на ума или им е наредено да внесат такъв мракобесен закон , а сега пък да го оттеглят е достатъчно хората за пореден път да си направят изводите що за хора ни управляват
ЛИСКО се усети…!!Бойко Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това. Това не е проблем, а част от смъртта, която се крие зад вас и ЕК на ЕС Днес!
Православен Българин се Наричам. 10.10.25, 11:47 в 11:47 am
До 6 години затвор за разпространение на лична информация без съгласие: Законопроектът на ИТН!!!
Престъпна предателска клика!!!Гузна извратена същност на група хора предали Род И Родина! Народни мошеници искащи да се скрият под измислена от тях нова „добродетел“ -лична информация на престъпна група хора лъгали, крали и убивали други хора!!!Парите огън ги гори , но сребърниците ВИ ще Ви тежат и горят тук ,и после горе, и долу в Ада! ПРЕДАТЕЛИ!!!
