НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бойко Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това (ВИДЕО)

          45
          798
          Loading the player...
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че предложените от „Има такъв народ“ промени в Наказателния кодекс ще бъдат оттеглени, след разговор със Слави Трифонов. Законопроектът предвиждаше затвор за намеса в личния живот на гражданите, включително чрез публикации, записи и снимки без съгласие.

          - Реклама -

          „Говорих със Слави Трифонов тази сутрин, за което му благодаря. Той ми каза, че го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не приемаме. Така че толкова – въпросът е приключен по този начин,“ заяви Борисов.

          Припомняме, че правната комисия на парламента вече беше подкрепила на първо четене промените, с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“.

          Борисов призна, че депутатите на ГЕРБ първоначално са подкрепили закона, без да осъзнаят всички последици.

          „Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега вече го прочетоха както трябва. Ще го четем така, както трябва,“ коментира той с усмивка пред журналисти.

          Лидерът на ГЕРБ подчерта, че в законопроекта е имало текстове, които пораждат риск от злоупотреби и ограничаване на свободата на словото, но част от идеята е била основателна, особено по отношение на злоупотребите с изкуствен интелект и фалшиви изображения.

          „Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно според мен. Би могло публични лица да не могат да бъдат показвани в такива deepfake видеа. Това правилно ли е – за нашите семейства, за приятелите ни?“ попита риторично Борисов.

          Бойко Борисов припомни за времената, когато беше кмет: Софиянци не са виновни за кризата с боклука, ще помогна на Терзиев с каквото иска Бойко Борисов припомни за времената, когато беше кмет: Софиянци не са виновни за кризата с боклука, ще помогна на Терзиев с каквото иска

          Според него трябва да се направи ясно разграничение между защитата на личното пространство и свободата на медиите, тъй като текстовете на ИТН не са го постигнали.

          Борисов уточни, че ГЕРБ би подкрепила разумни ограничения срещу злоупотреби с лични данни и изображения, но не и такива, които застрашават свободата на изразяване.

          На въпрос дали напрежението около законопроекта може да навреди на коалиционните отношения, той беше категоричен:

          „Не. Няма клин между партньорите. Работата е много интензивна и по-важна. Всички се събират и говорят.“

          Борисов коментира и искането на ПП–ДБ за оставката на Антон Славчев от антикорупционната комисия:

          „Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанасов за това, което поиска – за закриване на комисията,“ заяви лидерът на ГЕРБ.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че предложените от „Има такъв народ“ промени в Наказателния кодекс ще бъдат оттеглени, след разговор със Слави Трифонов. Законопроектът предвиждаше затвор за намеса в личния живот на гражданите, включително чрез публикации, записи и снимки без съгласие.

          - Реклама -

          „Говорих със Слави Трифонов тази сутрин, за което му благодаря. Той ми каза, че го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не приемаме. Така че толкова – въпросът е приключен по този начин,“ заяви Борисов.

          Припомняме, че правната комисия на парламента вече беше подкрепила на първо четене промените, с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“.

          Борисов призна, че депутатите на ГЕРБ първоначално са подкрепили закона, без да осъзнаят всички последици.

          „Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега вече го прочетоха както трябва. Ще го четем така, както трябва,“ коментира той с усмивка пред журналисти.

          Лидерът на ГЕРБ подчерта, че в законопроекта е имало текстове, които пораждат риск от злоупотреби и ограничаване на свободата на словото, но част от идеята е била основателна, особено по отношение на злоупотребите с изкуствен интелект и фалшиви изображения.

          „Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно според мен. Би могло публични лица да не могат да бъдат показвани в такива deepfake видеа. Това правилно ли е – за нашите семейства, за приятелите ни?“ попита риторично Борисов.

          Бойко Борисов припомни за времената, когато беше кмет: Софиянци не са виновни за кризата с боклука, ще помогна на Терзиев с каквото иска Бойко Борисов припомни за времената, когато беше кмет: Софиянци не са виновни за кризата с боклука, ще помогна на Терзиев с каквото иска

          Според него трябва да се направи ясно разграничение между защитата на личното пространство и свободата на медиите, тъй като текстовете на ИТН не са го постигнали.

          Борисов уточни, че ГЕРБ би подкрепила разумни ограничения срещу злоупотреби с лични данни и изображения, но не и такива, които застрашават свободата на изразяване.

          На въпрос дали напрежението около законопроекта може да навреди на коалиционните отношения, той беше категоричен:

          „Не. Няма клин между партньорите. Работата е много интензивна и по-важна. Всички се събират и говорят.“

          Борисов коментира и искането на ПП–ДБ за оставката на Антон Славчев от антикорупционната комисия:

          „Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанасов за това, което поиска – за закриване на комисията,“ заяви лидерът на ГЕРБ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          45 КОМЕНТАРА

          2. Тези селски номера , понеже и двамата са много елементарно прости исе опитват да играят за доброто и лошото ченге не могат да минат. Липсва интелигентност .

          12. Боко, защо министърът на правосъдието (Георгиев) и цялото ви мнозинство в правна комисия го подкрепиха? Видяхте, че се вдигна шум и сега „ни лук яли, ни лук мирисали“. Даже и спасител ще излезне пак! 🤮🤬

          17. Самият факт,че им е дошло на ума или им е наредено да внесат такъв мракобесен закон , а сега пък да го оттеглят е достатъчно хората за пореден път да си направят изводите що за хора ни управляват

          20. Стига повече Свободия и циркове в телевизиите, съдебна система, парламента и правителството на ГЕРБ, които тотално сринаха цялата държава и общините в Република България от 35 години насам!!!

          21. Парлама и кьорфишек, за да забравим за 6и6и и WSJ, с предложените от 🎃 потоци и рафинерии срещу отпускане на магнита

          23. Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега вече го прочетоха както трябва. Ще го четем така, както трябва, ми лайн…………………….ри ко прайте там кат не моите да четете бе по 5 илядарки на месец и неграмотни

          24. Да го дуууу и Слави и м….Ка му и всички прасета в.парламента който гласуваха за този закон.

          27. Симулирайте дейност, а важните неща… майната им! Половин България без вода, другата половина изгоря, мнаго ги отнесе още толкова стояха без ток…

          28. Бойко веднага се е разпоредл на слугинажа и Слви оттеглил проекто-закона. Хаде пак баце ви го играе спасител…😀😀😀

          36. Как не ви е срам бе да налагате такава цензупа това да не е северна Корея.На запад на поллитици и белите гащи им васят на показ скоро с жената на Макапон имаше коментари а тук кво става по тоталитаризма не беше така бе.Срам!

          37. Тези тулупи създават нарочно проблем да заглушат провала си със съботажа на боклука в София и сега тръгнали да ни разправят да се успокоим ,че няма да има проблем със свободата на медиите

          38. Абе тези хора,какви са?Какви са тези управници,те игрички си играят само!😡Що за арогантност,що за наглост?!😡

          40. В превод,Слави Трифонов пусна димка,за да не се вижда ,че софиянци се содализират с Терзиев и аз ББ съм велик ,и само аз ББ мога да оправям нещата като приятеля ми (от детинство) Дони (Тръмп).

            • Таня Иванова глупости! Софиянци са бесни на некадърника Терзиев и някои вече се срамуват да казват, че са гласували за него!

          41. Разпускане на този арогантен парламент! Стига сте си играли с българския народ! Търпението ни свърши.

            • Rumyana Diyanova защото искате служебни правителства на Радев ли при неговите правителства по добре ли бяхте кажете истината не говорете лъжи!!!

          42. ЛИСКО се усети…!!Бойко Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това. Това не е проблем, а част от смъртта, която се крие зад вас и ЕК на ЕС Днес!
            Православен Българин се Наричам. 10.10.25, 11:47 в 11:47 am
            До 6 години затвор за разпространение на лична информация без съгласие: Законопроектът на ИТН!!!
            Престъпна предателска клика!!!Гузна извратена същност на група хора предали Род И Родина! Народни мошеници искащи да се скрият под измислена от тях нова „добродетел“ -лична информация на престъпна група хора лъгали, крали и убивали други хора!!!Парите огън ги гори , но сребърниците ВИ ще Ви тежат и горят тук ,и после горе, и долу в Ада! ПРЕДАТЕЛИ!!!

          43. ЛИСКО се усети…!!Бойко Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това. Това не е проблем, а част от смртта, която се гри зад вас и ЕК на ЕС Днес!
            Православен Българин се Наричам. 10.10.25, 11:47 в 11:47 am
            До 6 години затвор за разпространение на лична информация без съгласие: Законопроектът на ИТН!!!
            Престъпна предателска клика!!!Гузна извратена същност на група хора предали Род И Родина! Народни мошеници искащи да се скрият под измислена от тях нова „добродетел“ -лична информация на престъпна група хора лъгали, крали и убивали други хора!!!Парите огън ги гори , но сребърниците ВИ ще Ви тежат и горят тук ,и после горе, и долу в Ада! ПРЕДАТЕЛИ!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions