      събота, 11.10.25
          Божидар Залатков гостува във „Вечните песни на България“ – младият пазител на народната песен

          „Вечните песни на България“ отново напомня, че когато песента се изпее с обич и истина – тя остава вечна.

          На 12 октомври (неделя), зрителите на ТВ Евроком ще преживеят една от онези вечери, в които музиката докосва душата – в ефира на обичаното предаване „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов гостува талантливият народен певец Божидар Залатков.

          Божидар е от онези изпълнители, които не просто пеят, а живеят чрез песента. Неговият топъл и характерен глас носи усещане за родова памет, за обич към земята и хората, за онази непреходна емоция, която само истинската народна музика може да предаде. В предаването той ще представи подбрана колекция от свои авторски и любими народни песни, които звучат с успех в националния ефир и по концертните сцени в страната.

          Публиката ще има възможност да опознае не само изпълнителя, но и човека зад гласа – скромен, вдъхновен, целеустремен. Владислав Славов ще поведе зрителите в един искрен разговор за пътя на младия народен артист, за смисъла на традицията и за бъдещето на българската песен в съвременния свят.

          Специална изненада в епизода ще бъде появата на неговата колежка и приятелка Йорданка Велева, с която Божидар споделя не само сцената, но и любовта към народното изкуство. Двамата ще поднесат на зрителите емоционално музикално преживяване, което обещава да се превърне в едно от най-запомнящите се издания на сезона.

          Не пропускайте това вълнуващо музикално пътешествие – неделя, 12 октомври, от 20:00 ч. по ТВ Евроком.

