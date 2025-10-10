НА ЖИВО
          - Реклама -
          Бундесверът е обучавал руската армия в навечерието на анексията на Крим

          5
          145
          Бундесвер
          Бундесвер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В навечерието на анексията на Крим германски военни инструктори са обучавали руснаците на съвременни бойни техники, а оръжейният гигант Rheinmetall е можел да разчита на многомилионна сделка с Москва, пише Der Spiegel.

          Центърът за бойна подготовка в Алтмарк, създаден от Бундесвера след изтеглянето на съветските войски, е бил образец за руските военни учения. Специално построени мини-градчета, лазерни симулатори и система Duel Simulatoр са позволявали имитация на реални боеве без използване на истински боеприпаси.

          По инициатива на руския президент Владимир Путин през 2011 година са били направени планове за създаване на мрежа от съвременни центрове за бойна подготовка на територията на страната, по-специално в Мулино. Rheinmetall е трябвало да достави оборудване и технологии на стойност до един милиард евро. Германското правителство, въпреки съмненията на някои от членовете му, е подкрепило проекта, надявайки се да укрепи доверието между военните на двете страни.

          Сътрудничеството продължило до 2014 година, като след анексирането на Крим германските власти са спрели всички доставки и са отнели лицензите за износ. Rheinmetall се дистанцирал от сделката поради политически натиск.

          - Реклама -

          2. гледах украинци снимали обучението си в натовски бази! седнал на поляна държи пръчки и „кара“ танк?! с клонка „снайпер“ стреля?! крещи гол с пръчка в ръка като атака спецчасти?!

