Даниел Боримиров откри новото спортно бижу на София

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров официално откри новия спортен комплекс за футбол и падел Sport Edition. За да уважат собственика на съоражението, на днешната церемония присъства целият отбор на Левски заедно с треньора Хулио Веласкес и мажоритарния акционер Наско Сираков, легендите на българския футбол Христо Стоичков и Красимир Балъков, както и президентът на БФС Георги Иванов.

Съоръжението има шест закрити игрища за падел и три модерни футболни терена, изградени на площ от 15 000 кв.м. На територията му има и ресторант с детски кът и други удобства за посетителите. Комплексът се намира в ж.к. „Люлин“ 6, ул. „Индира Ганди“ №2.

„Това е спортният комплекс Sport Edition, който последните четири-пет години се мъчих да направя. Минах през доста перипетии и трудности. За мен днешният ден е памет. След толкова усилия успях да направя това, което исках и да представя пред вас“ – коментира Боримиров, който отказа да коментира последните слухове около интерес към собствеността на Левски: „Събрали сме се по друг повод, в друг ден ще седнем и ще говорим за Левски“.

Носителят на „Златната топка“ за 1994 г. Христо Стоичков също беше на церемонията. „Искам да го поздравя Борето, за това, което е направил. Това е пътят. Всеки отбор и всяка община трябва да разполага с такова съоръжение. Да се надяваме, че е и други хора ще тръгнат по този път. Това е уникално съоръжение. Това е първото, не съм видял да има друго в България. В Бояна не му разрешиха да го направи, защото магаретата и конете нямаше къде да пасат тогава. Надявам се с помощта на Георги Иванов, с помощта на министерството на образованието и министерството на спорта ще изискват тези програми и ще изискват тези неща и в България да може да ги направим“ – коментира Камата.

Балъков също изрази подкрепата си за Боримиров и се изказа ласкаво за Веласкес. „Искам да му пожелая успех (б.р. – на Боримиров), защото това е нещо огромно и е на място, където има необходимост – ж.к. „Люлин“, пожелавам му успех и нещата да му тръгнат по мед и масло, както на Левски. Преди малко лично се запознах с треньора на Левски и си поговорихме, много хубав човек, от самото начало ме впечатли. Самата игра на Левски и начинът, по който той води мачовете, е нещо положително за българския футбол, надявам се да остане дълго време, защото такива треньори носят промяната“ – сподели легендата на Щутгарт.