Делото „Дебора“: Процесът започна отначало, води се при закрити врати

Днес в Районен съд – Пловдив продължава делото срещу Георги Георгиев от Стара Загора с разпит на пострадалата Дебора Михайлова. Процесът започнал отначало при закрити врати.
Обвиненията към Георгиев бяха за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство. През август окръжните магистрати решиха да го пуснат на свобода под парична гаранция от 10 000 лева.
Пострадалата допълни, че очаква бърз и справедлив процес, защото вече втора година няма такъв. Тя добави, че казва истината и не е притеснена от факта, че психолози ще присъстват в залата.
Защитниците на Георгиев коментираха, че психолого-психиатрична експертиза е назначена, тъй като според тях поведението на Дебора не е било изследвано.
По повод обвинението със заканите за убийство той коментира, че назад във времето е имало комуникация между двама влюбени, а се оказва, че това са закани за убийство.
Случаят от лятото на 2023 г. с нападението срещу Дебора Михайлова, доведе до вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава в подкрепа на момичето множество хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие. От Стара Загора в Пловдив бе прехвърлено делото „Дебора“, след като всички съдии там си направиха отвод.
Всички знаем вече колко е,,почтена“Дебора!!!
Димо Хицов кой си ти Господ ли,та съдиш хората?И да не е почтена,той няма право да я наранява така!Къде е неговата почтеност?Женен с дете и има претенции любовницата да му е вярна!Айде къш,турски мачо!
Yordanka Boshnakova А,тя какво прави при него като е женен и т.н.???
Димо Хицов, тя ли трябва да му каже, че е женен, той не знае ли.