          Делото „Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

          СНИМКА: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Днес в Районен съд – Пловдив продължава делото срещу Георги Георгиев от Стара Загора с разпит на пострадалата Дебора Михайлова. Процесът започнал отначало при закрити врати.

          Обвиненията към Георгиев бяха за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство. През август окръжните магистрати решиха да го пуснат на свобода под парична гаранция от 10 000 лева.

          „Очаквам отново да бъда разпитана и ще кажа това, което е било. За мен е много трудно, но щом се налага и законът го изисква, въпреки че не смятам, че жертвата трябва да бъде връщана милиони път към ситуацията“,

          заяви Дебора преди началото на заседанието.
          Дебора след освобождаването на Георги Георгиев: „Престъпник е на свобода, а аз живея като затворник Дебора след освобождаването на Георги Георгиев: „Престъпник е на свобода, а аз живея като затворник

          Пострадалата допълни, че очаква бърз и справедлив процес, защото вече втора година няма такъв. Тя добави, че казва истината и не е притеснена от факта, че психолози ще присъстват в залата.

          Защитниците на Георгиев коментираха, че психолого-психиатрична експертиза е назначена, тъй като според тях поведението на Дебора не е било изследвано.

          „Хубаво е да изслушат показанията ѝ, защото голяма част от тях са еднопосочни, тъй като в досъдебната част нямаме право да ѝ задаваме никакви въпроси“,

          каза адвокатът Петко Кънев.
          Дебора Михайлова: Страхувам се Дебора Михайлова: Страхувам се

          По повод обвинението със заканите за убийство той коментира, че назад във времето е имало комуникация между двама влюбени, а се оказва, че това са закани за убийство.

          Случаят от лятото на 2023 г. с нападението срещу Дебора Михайлова, доведе до вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава в подкрепа на момичето множество хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие. От Стара Загора в Пловдив бе прехвърлено делото „Дебора“, след като всички съдии там си направиха отвод. 

            • Димо Хицов кой си ти Господ ли,та съдиш хората?И да не е почтена,той няма право да я наранява така!Къде е неговата почтеност?Женен с дете и има претенции любовницата да му е вярна!Айде къш,турски мачо!

