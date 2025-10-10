Делото „Дебора“: Процесът започна отначало, води се при закрити врати

Днес в Районен съд – Пловдив продължава делото срещу Георги Георгиев от Стара Загора с разпит на пострадалата Дебора Михайлова. Процесът започнал отначало при закрити врати.

Обвиненията към Георгиев бяха за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство. През август окръжните магистрати решиха да го пуснат на свобода под парична гаранция от 10 000 лева.

„Очаквам отново да бъда разпитана и ще кажа това, което е било. За мен е много трудно, но щом се налага и законът го изисква, въпреки че не смятам, че жертвата трябва да бъде връщана милиони път към ситуацията“, заяви Дебора преди началото на заседанието.

Пострадалата допълни, че очаква бърз и справедлив процес, защото вече втора година няма такъв. Тя добави, че казва истината и не е притеснена от факта, че психолози ще присъстват в залата.

Защитниците на Георгиев коментираха, че психолого-психиатрична експертиза е назначена, тъй като според тях поведението на Дебора не е било изследвано.

„Хубаво е да изслушат показанията ѝ, защото голяма част от тях са еднопосочни, тъй като в досъдебната част нямаме право да ѝ задаваме никакви въпроси“, каза адвокатът Петко Кънев.

По повод обвинението със заканите за убийство той коментира, че назад във времето е имало комуникация между двама влюбени, а се оказва, че това са закани за убийство.

Случаят от лятото на 2023 г. с нападението срещу Дебора Михайлова, доведе до вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава в подкрепа на момичето множество хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие. От Стара Загора в Пловдив бе прехвърлено делото „Дебора“, след като всички съдии там си направиха отвод.