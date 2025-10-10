Дилов очерта Балканите като стратегически мост между Европа и Азия

Регионът на Балканите разполага със значителен икономически потенциал, който към момента не е напълно използван и изисква целенасочени усилия за по-добра свързаност в инфраструктурата, търговията, инвестициите, заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов на Международната конференция „Балканите за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство“.
По думите му задълбочаването на регионалната икономическа интеграция не означава само свободен поток на стоки, услуги и капитали, а и общи инфраструктурни проекти, синхронизирана индустриална политика, дигитална свързаност, както и съвместна работа по иновации и зелена трансформация.
Министърът открои и конкретни направления, които МИИ предприема и подкрепя:
развитие на трансгранични индустриални зони и логистични коридори;
създаване на регионални хъбове за иновации, цифрови технологии и зелена икономика;
улесняване на инвестициите чрез хармонизация на нормативната уредба и дигитализация на административните услуги.
В заключение той подчерта, че координираните регионални усилия и партньорствата между държави, бизнес и академични среди са ключът Балканите да разгърнат потенциала си като стратегически мост между Европа и Азия.
