Дилов очерта Балканите като стратегически мост между Европа и Азия

Регионът на Балканите разполага със значителен икономически потенциал, който към момента не е напълно използван и изисква целенасочени усилия за по-добра свързаност в инфраструктурата, търговията, инвестициите, заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов на Международната конференция „Балканите за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство“.

„Нашият регион има шанс и отговорност да се превърне в мост между Европа, Азия и Близкия изток. Това не е просто географско предимство, а стратегическа възможност, която трябва да използваме чрез инвестиции, иновации и регионални партньорства", подчерта министър Петър Дилов.

По думите му задълбочаването на регионалната икономическа интеграция не означава само свободен поток на стоки, услуги и капитали, а и общи инфраструктурни проекти, синхронизирана индустриална политика, дигитална свързаност, както и съвместна работа по иновации и зелена трансформация.

Министърът открои и конкретни направления, които МИИ предприема и подкрепя:

развитие на трансгранични индустриални зони и логистични коридори;

създаване на регионални хъбове за иновации, цифрови технологии и зелена икономика;

улесняване на инвестициите чрез хармонизация на нормативната уредба и дигитализация на административните услуги.

„Общото икономическо пространство не е просто карта с граници. То е платформа за споделени цели и резултати. За да го изградим, трябва да вярваме в потенциала на нашите народи, в силата на сътрудничеството и в перспективата за дългосрочна свързаност – икономическа, инфраструктурна и културна“, каза още Дилов.

В заключение той подчерта, че координираните регионални усилия и партньорствата между държави, бизнес и академични среди са ключът Балканите да разгърнат потенциала си като стратегически мост между Европа и Азия.