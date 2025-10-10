До 6 години затвор за разпространение на лична информация без съгласие: Законопроектът на ИТН, който разбуни духовете (ВИДЕО)

До шест години затвор и глоби до 8000 лева предвижда законопроектът за промени в Наказателния кодекс, внесен от депутати от „Има такъв народ“ и изненадващо приет в правната комисия на Народното събрание.
Предложението криминализира така наречените „престъпления против личния живот“, като за нарушение ще се счита всяко разпространение на данни, снимки, записи или материали, свързани с лични, семейни, интимни или здравословни обстоятелства без съгласието на засегнатия.
Проектът беше одобрен с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“, а при „особено тежки случаи“ наказанието може да достигне до шест години лишаване от свобода и глоба до 8000 лв. Законопроектът допуска и използване на специални разузнавателни средства (СРС) при разследвания.
По думите му, подобно наказание „не е съществувало дори по време на Народна република България“ и противоречи на Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и законодателството на Европейския съюз.
Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев изрази опасения, че законът може да се използва като инструмент за следене на медиите.
„При съмнение за огласяване на лични данни ще могат да ни следят, включително да проверяват имейлите ни,“ предупреди Йончев.
Жюстин Томс, преподавател по медии и комуникации в Нов български университет, определи предложението като „силна бухалка“ срещу свободното слово.
Томс уточни, че етичните стандарти вече съществуват, например не се оповестява здравословното състояние на хора, но когато става въпрос за имотно състояние или публични връзки на влиятелни личности, това често има обществен интерес.
Йончев допълни, че дори обикновен гражданин, споделил подобна информация, може да бъде подведен под отговорност.
Тошко, да закриваме свободата на словото и свободната журналистика е поредната стъпка към диктатура! Много си зле!
Мама ви проста Ка де ви е раждала
Да попитам лична информация ли е , че сте к¥ро. .хи п….и , защото всички го виждаме !
Тия са тръгнали по стъпките на любимия си украински наркоман, дето се разхожда по света по анцунг
Тъпаците в БГ нямат край
До 6 години затвор за Мумията в саркофаг !!!
Кукувица.
Nikolay Georgiev наркоман
Оставете ги тия смешници изтече им мандата преключват да си правят шолу на друго място вече
Измамници.
Какво друго може да предложи проз човек.
Уроди, само своя интерес си гледате.“Демократи“
Тошко първо ти трябва да си първия затворен няма депутат. да не си оплюл .
Нали ,най-много държахте за свободата на словото
Предатели мръсни
Чудите се каква глупост да измислите
Абееей,Ц@рвули в,Северна Корея не е така, да ве еб@!🤣😜
В следващия парламент сте ЧАО РАГАЦИ ! Нещастни гниди!
Тези, които водеха едно предаване, големите патриоти, когато всеки ,беше подиграван и гавра с известни личности,си правеха гледаемост на шоуто,искаха референдум, президентска държава, имаха , някакви точки от референдум, парламента им ги отхвърли, сега си гласуват,само това, което за тях е изгодно,по цял ден глупости във парламента, защо не приемат закони, които да важат за държавата! Много са жалки! Но и техният ден ще дойде,да бъдат от народна, тогава,кой и как ще ги защитава? Позор,240 нищо умно!😨
Не забравяйте, че и вие изнасяхте информация. Значи и,вие сте за затвора, олигофрени
Одрахте се глупаци,с голямо самочувствие без покритие.