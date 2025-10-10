НА ЖИВО
          До 6 години затвор за разпространение на лична информация без съгласие: Законопроектът на ИТН, който разбуни духовете (ВИДЕО)

          
          До шест години затвор и глоби до 8000 лева предвижда законопроектът за промени в Наказателния кодекс, внесен от депутати от „Има такъв народ“ и изненадващо приет в правната комисия на Народното събрание.

          Предложението криминализира така наречените „престъпления против личния живот“, като за нарушение ще се счита всяко разпространение на данни, снимки, записи или материали, свързани с лични, семейни, интимни или здравословни обстоятелства без съгласието на засегнатия.

          Проектът беше одобрен с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“, а при „особено тежки случаи“ наказанието може да достигне до шест години лишаване от свобода и глоба до 8000 лв. Законопроектът допуска и използване на специални разузнавателни средства (СРС) при разследвания.

          „Основният проблем на тази инициатива е, че се опитва да въведе нов престъпен състав в Наказателния кодекс, без ясно определение какво означава ‘личен живот’. Депутатите сами признават, че понятието не е достатъчно ясно. Няма факти и аргументи защо точно сега се налага подобна промяна,“ коментира адвокат Александър Кашъмов от „Програма Достъп до информация“.

          По думите му, подобно наказание „не е съществувало дори по време на Народна република България“ и противоречи на Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и законодателството на Европейския съюз.

          „ЕС изисква обратното – закони, които да защитават журналистите от т.нар. ‘дела – шамари’ заради техни публикации,“ подчерта той.

          Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев изрази опасения, че законът може да се използва като инструмент за следене на медиите.

          „При съмнение за огласяване на лични данни ще могат да ни следят, включително да проверяват имейлите ни,“ предупреди Йончев.

          Бойко Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това (ВИДЕО) Бойко Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това (ВИДЕО)

          Жюстин Томс, преподавател по медии и комуникации в Нов български университет, определи предложението като „силна бухалка“ срещу свободното слово.

          „Свободата на словото е основен стълб на демокрацията. Не става дума за жълти клюки, а за журналистически разследвания и факти, важни за обществото,“ заяви тя.

          Томс уточни, че етичните стандарти вече съществуват, например не се оповестява здравословното състояние на хора, но когато става въпрос за имотно състояние или публични връзки на влиятелни личности, това често има обществен интерес.

          Йончев допълни, че дори обикновен гражданин, споделил подобна информация, може да бъде подведен под отговорност.

          „Тук вече говорим за пълен контрол върху информацията и застрашаване на журналистическата свобода,“ заключи Жюстин Томс.

          1. Тошко, да закриваме свободата на словото и свободната журналистика е поредната стъпка към диктатура! Много си зле!

          4. Тия са тръгнали по стъпките на любимия си украински наркоман, дето се разхожда по света по анцунг

          9. Оставете ги тия смешници изтече им мандата преключват да си правят шолу на друго място вече

          14. Нали ,най-много държахте за свободата на словото
            Предатели мръсни
            Чудите се каква глупост да измислите

          17. Тези, които водеха едно предаване, големите патриоти, когато всеки ,беше подиграван и гавра с известни личности,си правеха гледаемост на шоуто,искаха референдум, президентска държава, имаха , някакви точки от референдум, парламента им ги отхвърли, сега си гласуват,само това, което за тях е изгодно,по цял ден глупости във парламента, защо не приемат закони, които да важат за държавата! Много са жалки! Но и техният ден ще дойде,да бъдат от народна, тогава,кой и как ще ги защитава? Позор,240 нищо умно!😨

