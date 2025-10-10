Ерлинг Холанд разби конкуренцията във Висшата лига за миналия месец

Ерлинг Холанд беше отличен с наградата за Играч на месец септември в английската Висша лига в традиционната анкета. Нападателят на Манчестър Сити се разписа пет пъти в рамките на три двубоя – градското дерби с Юнайтед, Арсенал и Бърнли, а „гражданите“ завършиха месеца без поражение.

Холанд донесе и трите точки на Сити в последния кръг на Премиършип при минималния успех над Брентфорд миналия уикенд.

След паузата за националните отбори норвежецът ще опита да се разпише и при домакинството на Евертън на 18 октомври.