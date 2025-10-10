Есенна седмица с динамично време и температури до 21 градуса

До края на седмицата облачността ще остане променлива, но с чести слънчеви разкъсвания. Дневните температури ще се движат между 15 и 21 градуса, характерни за типично есенно време. Ще бъде ветровито, особено в Северна България, където в събота се очакват по-осезаеми пориви от северозапад.

В петък ще има слаби валежи по планините, където облаците ще бъдат повече. В събота се очакват кратки превалявания в източните райони, а неделята ще бъде суха и сравнително спокойна.

„Около средата на месеца, на 14 и 15 октомври, се очаква валежна обстановка с локални дъждове, по-вероятни в Източна България,“ сочат прогнозите.

С формирането на област с понижено атмосферно налягане, ранните модели очертават валежи на повече места около 19–21 октомври.

Температурите през по-голямата част от седмицата ще останат в есенния диапазон – между 12 и 17 градуса в първата половина на периода, а в края му се очаква леко затопляне до 16–21 градуса.