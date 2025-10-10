Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври, за да обсъдят помощта след руските удари по енергийната и гражданската инфраструктура, предава „Украинская правда“, цитирайки публикация на председателството на посланическата група на Г-7 в Украйна в мрежата X.
Освен Гринчук, на срещата са присъствали представители на Нафтогаз Украйна, Укренерго и Енергоатом.
Според съобщенията, те са обсъдили руските атаки срещу енергийната и гражданската инфраструктура и подкрепата за Украйна в противодействието на по-нататъшни удари и задоволяването на най-належащите ѝ нужди.
Украинският външен министър Андрий Сибиха призова партньорите да отговорят решително на руските удари по критичната гражданска инфраструктура в нощта на 10 октомври.
Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова заяви, че като нанася удари по енергийни съоръжения в Украйна, Русия извършва военни престъпления, които не могат да бъдат простени.
Все еврогейците викат ,че е война,нали?
Ето ви сега руснаците почнаха ,като евреите! За едните санкции ,а за другите увеселителни паркове? Нали е война?
Путин ви каза многократно СВО! Хайде сега ги гонете укроескурзиантите от еврогейският съюз и от нас ! До кога ще им се плаща на тези?
Като си проста и не знаеш значението на думата война мнение не давай?- Иди в някой бардак да те оправят бабо?
Защо не се събрахте за израел
Събрали се да цункат „Лайрецен“ по главичката!
Сега се започва! Народа като погладува, постудува и поседи в тъмница сам ще резне зелената зелка! Сигурен съм!
Вперед
И какво решение ще вземт
Всички Г7, ЕС, ЕК, НАТО и прочее се събират за да тупнат белинко в петък вечер и да се заканят на болния от рак и още куп нелечими болести Путин.
ТИЯ КАК ИМ НЕ ОМРЪЗНА ДА ГИ БИЯТ
Пламен Петков Кой ги е бил ?
Raycho Peev НА МАНЧО КРАВАТА
Пламен Петков Много интелигентен отговор ! 🙂
Пеевски
😂😂😂
Евро атлантици
Оффф…срещи. Да сключват мир. Бързо.
Сто я фашизираната гей група от колонизатори която обаче минава в историята, те го разбират и това ги вбесява.
всичките остатъци от соца трябва да се ликвидират! ТЕЦ ВЕЦ АЕЦ ток вода! „Есть инфраструктура — есть проблема, нет инфраструктура — нет проблемы
И кво ще направят еврогейтаците ,ще ударят Русия ли??заради Украйна
Русия е фалирала скоро ще го разберете руски подлога?
Що така ? Украйна да не би да прави само снимки на руската енергийна система? Ударите са взаимни така, че място за оплакване мисля, че няма.
Svilen Shterev Колко загинали руснаци има и колко унищожени руски града от бомбардировки? Тр0лски глупости.
А когато украинската армия удря по инфраструктурата на Русия,тогава ,,партньорите „си мълчат,бутат украинците да вършат мръсната работа,която,,партньорите “ не смеят да направят,а именно постепенно да омаломощават военно и икономически Русия,тя отдавна не воюва само срещу Украйна,а срещу целия т.н.Колективен Запад….
И кво решиха , ще викат руските консоли в страните и ще им връчват протестни ноти
Georgi Tselov КонсОли няма, но консУлите ще ги викат. Всички почитатели на рашистите сте полуграмотни набълбукани с путлерастка пропаганда.
Georgi Tselov ЩЕ им намаляваят поведението?!
И наш Ганьо се наредил там.
Rumqna Vyrbanova как са рублите Руми
Stanimir Slavov Всичко е шест
Rumqna Vyrbanova браво Руми и НАЗДРАВЕ!!!
БОЙ ПО ФАШИЗМА
Георги Гроздев Георгиев Къде е фашизма ?
ФашизмЪТ! Пълен член се използва. А иначе е навсякъде около нас. В ЕС и в Усрайна.
Георги Гроздев Георгиев фашист е Путин убиеца
Я, къш ма. Ти сигурно си и влюбена в Борисов който не е мутра, нали? Не виждаш ли евро фашагите как разпалват войни? Изкарай си главата от задника и мисли ако можеш.
Георги Гроздев Георгиев Кой фашизъм. Къде има национализация, разграбване. Това прави блатния плъх путинката!
Георги Гроздев Георгиев правят го украинците, доколкото могат.
Г-7 ли? Макрон ли,Мерц ли?Островитянинът ли?Всичко Мара втасала….
на наркотизиран престъпник и мафиот партньорите какви са? същите милиардери задкулисни фашизирани
Намериха си причина да си развържат ръцете и да нападнат Русия
Vanesa Stoyanova Ivanova Ще нападнат на босия цървулите. Най-много да се приключи с Киев от раз.
НИКОЙ НЕ Е ИЗНЕНАДАН. ВСИЧКО Е “ПО ПЛАН“…СЕГА ЩЕ ИМА ЕДНО НОВО “УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТА ЗА ВОЙНА И ОТБРАНА “..А ? НЕ Е ЛИ ТАКА ?!..БЕЗБРОЙ МИЛИАРДИ …