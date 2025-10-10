Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври, за да обсъдят помощта след руските удари по енергийната и гражданската инфраструктура, предава „Украинская правда“, цитирайки публикация на председателството на посланическата група на Г-7 в Украйна в мрежата X.

Освен Гринчук, на срещата са присъствали представители на Нафтогаз Украйна, Укренерго и Енергоатом.

Според съобщенията, те са обсъдили руските атаки срещу енергийната и гражданската инфраструктура и подкрепата за Украйна в противодействието на по-нататъшни удари и задоволяването на най-належащите ѝ нужди.

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова партньорите да отговорят решително на руските удари по критичната гражданска инфраструктура в нощта на 10 октомври.

Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова заяви, че като нанася удари по енергийни съоръжения в Украйна, Русия извършва военни престъпления, които не могат да бъдат простени.