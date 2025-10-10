НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври, за да обсъдят помощта след руските удари по енергийната и гражданската инфраструктура, предава „Украинская правда“, цитирайки публикация на председателството на посланическата група на Г-7 в Украйна в мрежата X.

          Освен Гринчук, на срещата са присъствали представители на Нафтогаз Украйна, Укренерго и Енергоатом.

          Според съобщенията, те са обсъдили руските атаки срещу енергийната и гражданската инфраструктура и подкрепата за Украйна в противодействието на по-нататъшни удари и задоволяването на най-належащите ѝ нужди.

          Украинският външен министър Андрий Сибиха призова партньорите да отговорят решително на руските удари по критичната гражданска инфраструктура в нощта на 10 октомври.

          Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова заяви, че като нанася удари по енергийни съоръжения в Украйна, Русия извършва военни престъпления, които не могат да бъдат простени.

          42 КОМЕНТАРА

          1. Все еврогейците викат ,че е война,нали?
            Ето ви сега руснаците почнаха ,като евреите! За едните санкции ,а за другите увеселителни паркове? Нали е война?
            Путин ви каза многократно СВО! Хайде сега ги гонете укроескурзиантите от еврогейският съюз и от нас ! До кога ще им се плаща на тези?

            • Като си проста и не знаеш значението на думата война мнение не давай?- Иди в някой бардак да те оправят бабо?

          4. Сега се започва! Народа като погладува, постудува и поседи в тъмница сам ще резне зелената зелка! Сигурен съм!

          7. Всички Г7, ЕС, ЕК, НАТО и прочее се събират за да тупнат белинко в петък вечер и да се заканят на болния от рак и още куп нелечими болести Путин.

          10. Сто я фашизираната гей група от колонизатори която обаче минава в историята, те го разбират и това ги вбесява.

          11. всичките остатъци от соца трябва да се ликвидират! ТЕЦ ВЕЦ АЕЦ ток вода! „Есть инфраструктура — есть проблема, нет инфраструктура — нет проблемы

          13. Що така ? Украйна да не би да прави само снимки на руската енергийна система? Ударите са взаимни така, че място за оплакване мисля, че няма.

            • Svilen Shterev Колко загинали руснаци има и колко унищожени руски града от бомбардировки? Тр0лски глупости.

          14. А когато украинската армия удря по инфраструктурата на Русия,тогава ,,партньорите „си мълчат,бутат украинците да вършат мръсната работа,която,,партньорите “ не смеят да направят,а именно постепенно да омаломощават военно и икономически Русия,тя отдавна не воюва само срещу Украйна,а срещу целия т.н.Колективен Запад….

          19. на наркотизиран престъпник и мафиот партньорите какви са? същите милиардери задкулисни фашизирани

          21. НИКОЙ НЕ Е ИЗНЕНАДАН. ВСИЧКО Е “ПО ПЛАН“…СЕГА ЩЕ ИМА ЕДНО НОВО “УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТА ЗА ВОЙНА И ОТБРАНА “..А ? НЕ Е ЛИ ТАКА ?!..БЕЗБРОЙ МИЛИАРДИ …

