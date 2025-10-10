Гуцанов към ПП-ДБ: Да не се правят на по-големи католици от папата

Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Това заяви Борислав Гуцанов, министърът на труда и социалната политика, пред журналисти във връзка със законопроекта на депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), чието предложение е да отпаднат почивните понеделници в държавата. Гуцанов обаче предлага сегашната ситуация с почивен понеделник да остане.

Голям брой европейски страни вече са обявили дори четиридневна работна седмица, заяви министърът.

„Да не се правят на по-големи католици от папата“, коментира той по повод предложението на ПП-ДБ.

Гуцанов подкрепя предложението на Министерския съвет 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни заради приемането на еврото. Той обясни, че заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата. Гуцанов увери, че ощетени няма да има.

Той допълни, че работните дни са малко по-съкратени около празниците така или иначе, затова по-добре това да стане официално.

По повод предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов заяви, че идеята се подкрепя от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). То предложи на депутатите да разгледат идеята тези обстоятелства да не са само през лятната ваканция, но и като цяло за всички училищни ваканции. Министърът посочи, че е запознат, че тази идея би била трудно приложима във всички работни сфери.

Относно темата за пенсионната система социалният министър каза, че не одобрява предложението възрастта за пенсиониране и пенсионните вноски да бъдат повишени.

Тази сутрин Гуцанов откри конференция на тема „Подобряване на сътрудничеството: развитие на трансгранични подходи за противодействие на трудовата експлоатация“.