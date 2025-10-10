Гуцанов към ПП-ДБ: Да не се правят на по-големи католици от папата

Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Това заяви Борислав Гуцанов, министърът на труда и социалната политика, пред журналисти във връзка със законопроекта на депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), чието предложение е да отпаднат почивните понеделници в държавата. Гуцанов обаче предлага сегашната ситуация с почивен понеделник да остане.
- Реклама -
Голям брой европейски страни вече са обявили дори четиридневна работна седмица, заяви министърът.
Гуцанов подкрепя предложението на Министерския съвет 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни заради приемането на еврото. Той обясни, че заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата. Гуцанов увери, че ощетени няма да има.
Той допълни, че работните дни са малко по-съкратени около празниците така или иначе, затова по-добре това да стане официално.
По повод предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов заяви, че идеята се подкрепя от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). То предложи на депутатите да разгледат идеята тези обстоятелства да не са само през лятната ваканция, но и като цяло за всички училищни ваканции. Министърът посочи, че е запознат, че тази идея би била трудно приложима във всички работни сфери.
Относно темата за пенсионната система социалният министър каза, че не одобрява предложението възрастта за пенсиониране и пенсионните вноски да бъдат повишени.
Тази сутрин Гуцанов откри конференция на тема „Подобряване на сътрудничеството: развитие на трансгранични подходи за противодействие на трудовата експлоатация“.
Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Това заяви Борислав Гуцанов, министърът на труда и социалната политика, пред журналисти във връзка със законопроекта на депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), чието предложение е да отпаднат почивните понеделници в държавата. Гуцанов обаче предлага сегашната ситуация с почивен понеделник да остане.
- Реклама -
Голям брой европейски страни вече са обявили дори четиридневна работна седмица, заяви министърът.
Гуцанов подкрепя предложението на Министерския съвет 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни заради приемането на еврото. Той обясни, че заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата. Гуцанов увери, че ощетени няма да има.
Той допълни, че работните дни са малко по-съкратени около празниците така или иначе, затова по-добре това да стане официално.
По повод предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов заяви, че идеята се подкрепя от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). То предложи на депутатите да разгледат идеята тези обстоятелства да не са само през лятната ваканция, но и като цяло за всички училищни ваканции. Министърът посочи, че е запознат, че тази идея би била трудно приложима във всички работни сфери.
Относно темата за пенсионната система социалният министър каза, че не одобрява предложението възрастта за пенсиониране и пенсионните вноски да бъдат повишени.
Тази сутрин Гуцанов откри конференция на тема „Подобряване на сътрудничеството: развитие на трансгранични подходи за противодействие на трудовата експлоатация“.
ПОМИЯРА НА СТОЛЕТНИЦАТА -БСП
Иво Сиромахов: „Тошко,
Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.
Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.
В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?
Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?
Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?
За електронно гласуване?
За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?
Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?
Не ми отговаряй.
Знам отговорите.
И ти ги знаеш.“