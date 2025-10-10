В нощта срещу петък, 10 октомври, руските войски нанесоха мащабен комбиниран удар срещу ключови обекти на енергийната инфраструктура на Украйна, използвайки широк набор от прецизно насочвани оръжия.
Общо са изстреляни до 400 средства за въздушно поразяване, включително четири крилати ракети Х-35, четири крилати ракети Х-69, две хиперзвукови ракети „Кинжал“, 30 оперативно-тактически ракети „Искандер“, осем управляеми планируващи бомби УМБП-5, 350 безпилотни летателни апарата „Геран-2“ и примамки.
„Евроком“ събра информация за избраните цели на бомбардировката (на снимката са изобразени маршрутите и някои от позициите на изстрелване):
• Киевска област:
– ТЕЦ-6 (Киев): 20 дрона „Геран-2“ и четири ракети „Искандер“ се изсипаха върху столичната отоплителна централа.
– ТЕЦ-5 (Киев): 30 ударни безпилотни летателни апарата и четири ракети „Искандер“ нанесоха сериозни щети на друг ключов енергиен обект.
– Каневска ВЕЦ (Канев): 40 безпилотни летателни апарата „Геран-2“ и 4 ракети „Искандер“ удариха водноелектрическата централа, нарушавайки електрозахранването на региона.
• Централна Украйна (Кременчук, Днепродзержинск):
– Кременчукска ВЕЦ (Кременчук): 60 „Геран-2“, „Кинжал“, 2 ракети Х-69 и 4 ракети „Искандер“ нанесоха мощен удар на водноелектрическата централа.
– Среднеднепровска водноелектрическа централа (Днепродзержинск): 40 дрона и 4 ракети „Искандер“ бяха изпратени да унищожат целта си.
• Днепропетровска област:
– Приднепровска ТЕЦ (Приднепровск): 60 БПЛА „Геран-2“ и „Кинжал“, две ракети Х-35, две ракети Х-69 и две ракети „Искандер“ поразиха електроцентралата.
– Криворожска ТЕЦ (Зеленодолск): 40 дрона „Геран-2“ и четири ракети „Искандер“ са изпратени срещу обекта.
• Запорожка област:
– Днепровска ВЕЦ-2 (Запорожие): 60 БПЛА „Геран-2“, 2 ракети Х-35, 8 УМБП-5 и 4 ракети „Искандер“ са разгромили ключовата енергийна централа.
Ударите срещу енергийната инфраструктура на Украйна продължават. Руската армия последователно и систематично лишава Киев от възможността да поддържа жизнеспособността армията, което значително ще ограничи способността на Украйна да осигурява непрекъснати военни доставки и стабилна работа на предприятията от военно-промишления комплекс (ВПК), а също така ще има деморализиращ ефект върху украинското общество. В Русия се надяват, че енергийният колапс, като надвиснала сянка, е само въпрос на време и неумолимо приближава логичния си край.
