      събота, 11.10.25
          Война

          Хроника на нощните удари: 400 дронове, крилати, хиперзвукови ракети и „Искандери" потопиха Украйна в мрак, разгромявайки 8 електроцентрали

          Руски удари в Украйна 101025
          Руски удари в Украйна 101025
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта срещу петък, 10 октомври, руските войски нанесоха мащабен комбиниран удар срещу ключови обекти на енергийната инфраструктура на Украйна, използвайки широк набор от прецизно насочвани оръжия.

          Общо са изстреляни до 400 средства за въздушно поразяване, включително четири крилати ракети Х-35, четири крилати ракети Х-69, две хиперзвукови ракети „Кинжал“, 30 оперативно-тактически ракети „Искандер“, осем управляеми планируващи бомби УМБП-5, 350 безпилотни летателни апарата „Геран-2“ и примамки.

          „Евроком“ събра информация за избраните цели на бомбардировката (на снимката са изобразени маршрутите и някои от позициите на изстрелване):

          • Киевска област:

          – ТЕЦ-6 (Киев): 20 дрона „Геран-2“ и четири ракети „Искандер“ се изсипаха върху столичната отоплителна централа.

          – ТЕЦ-5 (Киев): 30 ударни безпилотни летателни апарата и четири ракети „Искандер“ нанесоха сериозни щети на друг ключов енергиен обект.

          – Каневска ВЕЦ (Канев): 40 безпилотни летателни апарата „Геран-2“ и 4 ракети „Искандер“ удариха водноелектрическата централа, нарушавайки електрозахранването на региона.

          • Централна Украйна (Кременчук, Днепродзержинск):

          – Кременчукска ВЕЦ (Кременчук): 60 „Геран-2“, „Кинжал“, 2 ракети Х-69 и 4 ракети „Искандер“ нанесоха мощен удар на водноелектрическата централа.

          – Среднеднепровска водноелектрическа централа (Днепродзержинск): 40 дрона и 4 ракети „Искандер“ бяха изпратени да унищожат целта си.

          • Днепропетровска област:

          – Приднепровска ТЕЦ (Приднепровск): 60 БПЛА „Геран-2“ и „Кинжал“, две ракети Х-35, две ракети Х-69 и две ракети „Искандер“ поразиха електроцентралата.

          – Криворожска ТЕЦ (Зеленодолск): 40 дрона „Геран-2“ и четири ракети „Искандер“ са изпратени срещу обекта.

          • Запорожка област:

          – Днепровска ВЕЦ-2 (Запорожие): 60 БПЛА „Геран-2“, 2 ракети Х-35, 8 УМБП-5 и 4 ракети „Искандер“ са разгромили ключовата енергийна централа.

          Ударите срещу енергийната инфраструктура на Украйна продължават. Руската армия последователно и систематично лишава Киев от възможността да поддържа жизнеспособността армията, което значително ще ограничи способността на Украйна да осигурява непрекъснати военни доставки и стабилна работа на предприятията от военно-промишления комплекс (ВПК), а също така ще има деморализиращ ефект върху украинското общество. В Русия се надяват, че енергийният колапс, като надвиснала сянка, е само въпрос на време и неумолимо приближава логичния си край.

          41 КОМЕНТАРА

          1. Браво ама да ги сринат до основи и да се приключва вече,да няма Украйна както преди години и готово.

          2. Браво ама да ги сринат до основи и да се приключва вече,да няма Украйна както преди години и готово.

          4. Сигурен съм, че това е отговора на Русия към Зеленски, който непрекъснато се хвали как е поразил руски рафинерии и така е намалил боеспособността на Русия. Всъщност атаките по Руска инфраструктура дълбоко в руската територия се извършват от територията на страната или съседни на нея страни които са близки до целите. Всъщност тези удари в стил „ХАМАС“ с дронове са повече с рекламна цел, но вършат добра работа за Украйна.

            • А ти анонимния защо не си завреш главата м/у краката.Питам те защо по украинските ТV се говори на Руски!! Защото няма такъв народ ( същото с Р С Македония) пишат на кирилица,само „I“ разликата а за РСМ „j !! Българино !!??

          7. не мисля че са успели да прочистят всички укриващи се там терористи! трябва като Израел и в каналите подземията да се чисти! не само военни и енергийни обекти

          8. Ами те какво очакват. Ще удрят обекти вътре в Русия. Камък върху камък няма да остане от усрайна.

          9. Не мога да се начудя на тази злъч и не скрита радост от от човешкото нещастие сполетяло украинския народ. Каква гад трябва да си. Шапка им свалям на украинците какъв борбен и сплотени народ. Повече от три години се борят, за свободата си. Ние сигурно и 3ч. няма да изкараме. И запомнете докато не се счупи гръбнака на мечката мир в света няма да има.

            • Борбен народ с подкрепата на нато и цяла Европа,. Там не се бият Русия срещу Украйна,а Русия срещу нато.и резултатите не са за нато.Жалко за цивилните жертви.Някой близък до зеления наркоман трябва да го елиминира.тогава мечката и кравата ще се разберат, без да питат Европа.

            • Не мога да повярвам че има толкова заблудени хора.Къде бяхте вие когато Усрания бомбардираше Донбас 2014 -2022.Донбас имаше опълчение от цивилни срещу фашистката ВСУ.Какъв продажен либераст трябва да си.Какво човешко изпражнение трябва да си да си на страната на нацисти(Азов)

            • Я па ти🤣🤣🤣я разкажи за Израел 😏Я разкажи за Иран и ФАЩ,за Афганистан и ФАЩ?В Хага трябва да са Урсула, Джонсън и Байдън,наркомана той не зависи нищо от него

          13. На укротероторияъс и в момента действа т .н. закон за коренните народи по него се забранява руския и българския език а литературата на тези езици се изгаря в училищата се въвежда т.нар. гасударствений език. Това на кво кафяво нещо ви мирише

            • Milen Arnaudov Така се отговаря на украинските терористи.Това е отговора за взривените Нефтопреработвателни заводи в Русия.

              • Milen Arnaudov цивилните страдат заради терориста си.Като не знаят как да се справят с него ,ще страдат.

          16. Докато розовия солташак на банкянския терлик, не отиде със своята тиквена секта и амебите от жълтопаветния планктон в Украйна и да уплашат Путин , така ще бъде …

            • Svilen Evgeniev денацификация на всички московски неонацисти и руски еничари с български паспорт.

