В нощта срещу петък, 10 октомври, руските войски нанесоха мащабен комбиниран удар срещу ключови обекти на енергийната инфраструктура на Украйна, използвайки широк набор от прецизно насочвани оръжия.

- Реклама -

Общо са изстреляни до 400 средства за въздушно поразяване, включително четири крилати ракети Х-35, четири крилати ракети Х-69, две хиперзвукови ракети „Кинжал“, 30 оперативно-тактически ракети „Искандер“, осем управляеми планируващи бомби УМБП-5, 350 безпилотни летателни апарата „Геран-2“ и примамки.

„Евроком“ събра информация за избраните цели на бомбардировката (на снимката са изобразени маршрутите и някои от позициите на изстрелване):

• Киевска област:

– ТЕЦ-6 (Киев): 20 дрона „Геран-2“ и четири ракети „Искандер“ се изсипаха върху столичната отоплителна централа.

– ТЕЦ-5 (Киев): 30 ударни безпилотни летателни апарата и четири ракети „Искандер“ нанесоха сериозни щети на друг ключов енергиен обект.

– Каневска ВЕЦ (Канев): 40 безпилотни летателни апарата „Геран-2“ и 4 ракети „Искандер“ удариха водноелектрическата централа, нарушавайки електрозахранването на региона.

• Централна Украйна (Кременчук, Днепродзержинск):

– Кременчукска ВЕЦ (Кременчук): 60 „Геран-2“, „Кинжал“, 2 ракети Х-69 и 4 ракети „Искандер“ нанесоха мощен удар на водноелектрическата централа.

– Среднеднепровска водноелектрическа централа (Днепродзержинск): 40 дрона и 4 ракети „Искандер“ бяха изпратени да унищожат целта си.

• Днепропетровска област:

– Приднепровска ТЕЦ (Приднепровск): 60 БПЛА „Геран-2“ и „Кинжал“, две ракети Х-35, две ракети Х-69 и две ракети „Искандер“ поразиха електроцентралата.

– Криворожска ТЕЦ (Зеленодолск): 40 дрона „Геран-2“ и четири ракети „Искандер“ са изпратени срещу обекта.

• Запорожка област:

– Днепровска ВЕЦ-2 (Запорожие): 60 БПЛА „Геран-2“, 2 ракети Х-35, 8 УМБП-5 и 4 ракети „Искандер“ са разгромили ключовата енергийна централа.

Ударите срещу енергийната инфраструктура на Украйна продължават. Руската армия последователно и систематично лишава Киев от възможността да поддържа жизнеспособността армията, което значително ще ограничи способността на Украйна да осигурява непрекъснати военни доставки и стабилна работа на предприятията от военно-промишления комплекс (ВПК), а също така ще има деморализиращ ефект върху украинското общество. В Русия се надяват, че енергийният колапс, като надвиснала сянка, е само въпрос на време и неумолимо приближава логичния си край.