Идва аномално студена зима: Как ще се отрази на настъплението на Русия в Украйна

Русия прогнозира аномално студена зима, която се случва приблизително веднъж на всеки 20 години. Под една или друга форма това неизбежно ще повлияе на динамиката на военните операции. Аномално студена зима ще означава температури около -25°C в цялата европейска част на Русия, от Мурманск до Краснодар. И някои от тези студове почти сигурно ще достигнат зоната на бойните действия, пише „Военная Хроника“ в материал, предаден без редакторска намеса от „Евроком“.

- Реклама -

Как това ще се отрази на настъплението на Русия?

Смята се, че бойните действия при големи студове са по-лесни, отколкото през есенния дъждовен сезон. Валежите размиват пътищата, превръщайки ги в непроходима кал. Техниката засяда и логистиката се забавя значително. Студът неутрализира основния логистичен кошмар на разпутицата – непроходима кал, която може да спре движението на цели армии. При -25°C техниката може да се движи бързо, като същевременно запазва маневреност, което е важно за движението на войските, прегрупирането на войските и щурмовите операции, като например в Купянск или Покровск.

Въпреки че копаенето в замръзнала земя е трудно, след като се изкопае окоп или блиндаж, земята става твърда като бетон, осигурявайки трайна и суха защита.

Това обаче увеличава и рисковете. Студената зима е удар върху веригите за доставки: дизеловото гориво се сгъстява, което изисква загряване на техниката. Това, от своя страна, прави танковете и бронираните машини лесно видими чрез термовизионно наблюдение, особено от въздуха. Освен това, при лошо качество на униформите и лоша логистика, войниците могат да страдат от хипотермия и измръзване, често масово. Освен това батериите на радиостанциите и дроновете се изтощават по-бързо при минусови температури.

Студеното време традиционно е от полза за армия с добре организирани вериги за доставки, подготвено оборудване и сигурен тил. Лятната жега прощава много неща – забавяне на горивото, забавяне на евакуацията на ранените, грешки в планирането на ротациите. Армията може да работи до пълно изтощение, да ремонтира оборудване импровизирано и все пак да остане боеспособна. Но през зимата, при -25°C, всяка такава грешка се превръща в лавина от проблеми, които почти веднага са последвани от големи загуби.