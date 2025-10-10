Идва аномално студена зима: Как ще се отрази на настъплението на Русия в Украйна

Русия прогнозира аномално студена зима, която се случва приблизително веднъж на всеки 20 години. Под една или друга форма това неизбежно ще повлияе на динамиката на военните операции. Аномално студена зима ще означава температури около -25°C в цялата европейска част на Русия, от Мурманск до Краснодар. И някои от тези студове почти сигурно ще достигнат зоната на бойните действия, пише „Военная Хроника“ в материал, предаден без редакторска намеса от „Евроком“.
Как това ще се отрази на настъплението на Русия?
Смята се, че бойните действия при големи студове са по-лесни, отколкото през есенния дъждовен сезон. Валежите размиват пътищата, превръщайки ги в непроходима кал. Техниката засяда и логистиката се забавя значително. Студът неутрализира основния логистичен кошмар на разпутицата – непроходима кал, която може да спре движението на цели армии. При -25°C техниката може да се движи бързо, като същевременно запазва маневреност, което е важно за движението на войските, прегрупирането на войските и щурмовите операции, като например в Купянск или Покровск.
Въпреки че копаенето в замръзнала земя е трудно, след като се изкопае окоп или блиндаж, земята става твърда като бетон, осигурявайки трайна и суха защита.
Това обаче увеличава и рисковете. Студената зима е удар върху веригите за доставки: дизеловото гориво се сгъстява, което изисква загряване на техниката. Това, от своя страна, прави танковете и бронираните машини лесно видими чрез термовизионно наблюдение, особено от въздуха. Освен това, при лошо качество на униформите и лоша логистика, войниците могат да страдат от хипотермия и измръзване, често масово. Освен това батериите на радиостанциите и дроновете се изтощават по-бързо при минусови температури.
Студеното време традиционно е от полза за армия с добре организирани вериги за доставки, подготвено оборудване и сигурен тил. Лятната жега прощава много неща – забавяне на горивото, забавяне на евакуацията на ранените, грешки в планирането на ротациите. Армията може да работи до пълно изтощение, да ремонтира оборудване импровизирано и все пак да остане боеспособна. Но през зимата, при -25°C, всяка такава грешка се превръща в лавина от проблеми, които почти веднага са последвани от големи загуби.
Вижда се краят на войната.
Покровск е последната „крепост“ на британците. След Покровск няма сериозни отбранителни съоръжения.
Подозирам, че дори след като превземат Покровск, руснаците няма да бързат с настъплението, защото иначе ще им се наложи да направят мобилизация, а това няма да се хареса на населението…
Да не забравяме, че на всеки човек на фронта се падат по 5-6 човека в тила. В отвоюваните територии трябва да има присъствие да войска, а такава няма как да се осигури от войската на фронта. Логистиката на оръжие, боеприпаси, храна, вода, лекарства, дрехи, гориво, резервни части… Това е много сериозна работа! За тази дейност ще са нужни хора. Много хора…
А британците сами си го начукаха с тази война. Лакомията им за природните ресурси на Украйна (чернозем, полезни изкопаеми, редкоземни елементи, млади хора…) ще им излезе през носа! Индикациите са навлиза вече.
Разбира се, че Западът започна да се гърчи от политически кризи. Малко по малко тези, които разпалиха и поддържаха тази война ще се гмурнат в презряно небитие.
Такава е логиката на живота!
аз съм загрижен за евронаемниците! капутите фашаги като ги прекарвали оковани по Червеният площад се влачели като ледени сополи
По интересно е как ще се отрази на тъпите шваби, сигурно ще пърдят да се топлят 😂
Има една приказка“Не плачи на чужд гроб-не знаеш на коя глава плачеш“
Всички машини на руснаците са съобразени с лошото време. Нито кал, нито киша, нито 3 метра сняг ги спират. Въпроса е укропите с танкове, които са с пустинен камуфлаж и несъздадени да потъват 2 метра кал, какво ще правят? Пак шамари.
На руснака му дреме за времето…да му мислят еврогейците какво ще правят😃😃😃как и с какво ще се отопляват
Сибирците са железни бойци. Южните народи са друга работа.
Как ще се отрази на отбраната на УСРАЙНА?
Е, нали има глобално затопляне… 🙄
Откъде знаете каква ще е зимата ?
Галина Христова не е важно откъде и дали изобщо могат да знаят. Важно е да мислим за такива простотии, вместо да погнем идиотите, които ни блъскат в бездната!
Галина Христова гледат индианците събират много дърва и по това се ориентират хахха
Руската войска през зимата е като риба във вода. Вий се безпокойте, как зимата ще се отрази на нас и уСрайна!
Ali Aliev Тя и украинската е така през зимата.
Е, как да се отрази!? Помним как студът се отрази на руснаците по времето на ВСВ – разгромът на 6-а армия на Вермахта под Сталинград, пленяването на фелдмаршал Паулус…….! Помним и как завършват тези, дето воюват срещу руснаците!
Петър Ташков някои помним или поне знаем от бащите си, но някои не четат историята, а вярват на нечии измислици.
Петър Ташков А помниш ли, че и украинците воюваха в състава на Червената армия.
Ивелин Стефанов Нищо не са воювали. Или почти нищо. Да не преувеличавам. И не ми се обяснява. Войната се изнесе от дивизиите които успяха да отстъпят за да не попаднат в обкръжение и около Москва се консолидира ха. Дойдоха сибирските дивизии и от Далечния Изток и започна обратен процес.
Ивелин Стефанов помня, помня, че и украинци воюваха в състава на Червената армия! И руснаци, и белоруси, и казахи, и грузинци, и арменци……….! Въобще всички съветски граждани, но помня, че и много от т.н. „украинци“ воюваха на страната на нацистите, срещу Червената армия, бяха надзиратели по концлагерите и избиваха евреи!
Петър Ташков То и бая руснаци воюваха на страна на Вермахта.
Петър Ташков Така завършват агресорите!
,,експертите “ имат ,, думата „