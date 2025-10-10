НА ЖИВО
          Има ли кой да се противопостави на Арина Сабаленка в Ухан? Световната номер 1 е на полуфинал

          Следващата съперничка на беларускинята е Джесика Пегула, която отстрани Катерина Синякова

          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Арина Сабаленка достигна полуфиналите на турнира в Ухан, Китай, след като победи Елена Рибакина с 6-3, 6-3. Световната номер 1 пречупи съпротивата на казахстанката за около час и 25 минути игра.

          Сабаленка, която е действаща трикратна шампионка в надпреварата и е в серия от 20 последователни успеха, имаше нужда от един-единствен пробив в първия сет. Във втората част тя дръпна с 4-1, преди Рибакина да върне един от двата брейка. Нов пробив на сметката на Сабаленка обаче сложи точка на спора.

          Беларускинята завърши с 2 аса и 5 двойни грешки, но това не се оказа фатално. Тя спечели 79% от точките на първи сервис и спаси две от трите възможности за пробив пред Рибакина.

          В спор за място на финала Сабаленка ще играе с Джесика Пегула в повторение на финала на Ю Ес Оупън от 2024. Американката обърна Катерина Синякова от Чехия за крайното 2-6, 6-0, 6-3.

          Другият 1/2-финал в долната половина на схемата ще бъде оформен от мачовете Лаура Зигемунд – Коко Гоф и Жасмин Паолини – Ига Швьонтек.

