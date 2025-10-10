„Искаме отговорност, не мълчание!“: Наш град излиза на протест срещу местната власт

Жителите на община Елин Пелин ще излязат на протест в събота, 11 октомври 2025 г., от 10:30 ч. пред сградата на общината, съобщиха организаторите.
Основните искания на протестиращите са свързани с продължаващия режим на водата, разпадащата се инфраструктура, липсата на отговорност за трагедията в комплекс „Енигма“, както и плановете за застрояване на коритото на река Габра.
Недоволство заради водната криза и инфраструктурата
Жителите настояват за ясен график за нормализиране на водоснабдяването, както и за спешни ремонти на пътната и канализационната инфраструктура, която по думите им е в критично състояние.
Протест и срещу застрояването на река Габра
Друг централен акцент в протеста е недоволството от плановете за застрояване на терените в коритото на река Габра. Според протестиращите кметът и общинският съвет са поискали отпадане на земеделската защита върху терените, което би отворило възможност за строителство в района.
Гражданите предупреждават, че предстои одобрение на нов общ устройствен план (ОУП), който според тях предвижда масово застрояване във всички населени места в общината. Срещу това решение вече е подадена жалба в съда.
Протестът ще се проведе под мотото
Очаква се в демонстрацията да се включат жители от различни населени места в общината, както и представители на екологични и граждански организации.
Абе тес ПроТести ща ги Праат
се у Почивен Ден?
Ми то, там Нема Срещу кого Да ПроТестирваш!
Нема Кого Да Напсуваш!
Или. да ПоНаБиеш бре!
….. Някой да си спомня Оная Древна Наша Приказка???
За Митридат, дет имал Магарешки Уши!
Та трябвало да се изкопае дълбока Дупка, и в нея на Воля и Безопасно да се Вика – Че. Царя има Магарешки Уши!!!
Демек, Царя е Магаре!
Та и тук Така!?!
Ама коги се Вика Мафия,
трябва се Знае, че с Мафията не се Разговаря, ме тя от Думи, Молби и Плюнки се не Трогва!
Трябва си нещо по Материално и Убедително!!!
Слави Христов Дойдохме си на думата точно.
Лелеее. Как така започнаха да се събуждат тези граждани и да протестират срещу местната власт за липсата на нормално водоснабдяване и канализация, улици и тротоари- все неща, които в 2025 година би трябвало да не са проблем за всяко населено място?
Малко е кьор фишек в съботен ден да се протестира!!! Нали някой трябва да чуе исканията ви!!! Или само вдигане на пара!???
Най добре е през работно време. И не един ден, а протести до дупка. Блок. на общината по време на изчисляване на заплатите. Някои възлови кръстовища. Някои възлови междуселищни пътища или жп гара. Но всичко с предварително разрешение за протест. Иначе полицаите ще арестуват организаторите.
Винаги срещу уядените политици
Уррррааааа!😂😂😂
Нещо като мазохизъм – 1990 година отново 💥