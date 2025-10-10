„Искаме отговорност, не мълчание!“: Наш град излиза на протест срещу местната власт

Жителите на община Елин Пелин ще излязат на протест в събота, 11 октомври 2025 г., от 10:30 ч. пред сградата на общината, съобщиха организаторите.

Основните искания на протестиращите са свързани с продължаващия режим на водата, разпадащата се инфраструктура, липсата на отговорност за трагедията в комплекс „Енигма“, както и плановете за застрояване на коритото на река Габра.

Недоволство заради водната криза и инфраструктурата

Жителите настояват за ясен график за нормализиране на водоснабдяването, както и за спешни ремонти на пътната и канализационната инфраструктура, която по думите им е в критично състояние.

„Хората са принудени да живеят с режим на вода, докато общината бездейства и не предлага дългосрочно решение,“ заявяват организаторите.

Протест и срещу застрояването на река Габра

Друг централен акцент в протеста е недоволството от плановете за застрояване на терените в коритото на река Габра. Според протестиращите кметът и общинският съвет са поискали отпадане на земеделската защита върху терените, което би отворило възможност за строителство в района.

„След обществен натиск и общо събрание на населението, плановете временно бяха спрени, но опасенията ни остават,“ казват участници в инициативата.

Гражданите предупреждават, че предстои одобрение на нов общ устройствен план (ОУП), който според тях предвижда масово застрояване във всички населени места в общината. Срещу това решение вече е подадена жалба в съда.

Протестът ще се проведе под мотото

„Искаме вода, не бетон! Искаме отговорност, не мълчание!“

Очаква се в демонстрацията да се включат жители от различни населени места в общината, както и представители на екологични и граждански организации.