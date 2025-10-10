Италианска сензация: Паолини срази Швьонтек и стигна топ 4 в Ухан

Жасмин Паолини достигна до полуфиналите на тенис турнира в Ухан. Италианката постигна убедителна победа над втората поставена Ига Швьонтек с 6-1, 6-2 за малко над час игра.

Паолини започна да натиска от самото начало и след ранен пробив на бърза ръка поведе с 4-0 гейма, преди Швьонтек да спаси „геврека“. Втората част стартира по идентичен начин – пробив за италианката, но този път съперничката го върна. Швьонтек обаче се радва кратко – нов пробив за 3-1 в полза на Паолини бе и началото на края за полякинята.

Така Паолини ще играе на 1/2-финалите с третата в схемата Коко Гоф. Американката отнесе по-рано днес Лаура Зигемунд от Германия с 6-3, 6-0.

В другия полуфинал трикратната шампионка Арина Сабаленка излиза срещу Джесика Пегула в повторение на финала от Ю Ес Оупън 2024.