Израел одобри примирието с Хамас: войната в Газа приключва до 24 часа

Правителството на Израел официално ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка „Хамас“, отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници до 72 часа след това.

„Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите,“ се казва в публикация в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в платформата Х.

Според условията на споразумението, военните действия в палестинския анклав трябва да спрат напълно в рамките на денонощие. Сделката е част от мирния план от 20 точки за Газа, който беше обявен на 29 септември от текущия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Примирието идва след две години на опустошителна война, започнала след безпрецедентното нападение на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

„Намираме се в съдбоносно развитие. През последните две години се борихме, за да постигнем военните си цели, а една от основните е връщането на заложниците – всички, живи и мъртви. И ние сме на път да постигнем тази цел. Не бихме могли да я осъществим без изключителната помощ на президента Тръмп и неговия екип – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те работиха неуморно, заедно с Рон и нашия екип,“ заяви Нетаняху.