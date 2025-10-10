НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Война

          Изтребителите F-16 изпълняват повече от 80 процента от бойните полети на украинските ВВС

          Украински F-16
          Украински F-16
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Изтребителите F-16, предоставени на Украйна като част от военна помощ, извършват около 80% от всички бойни полети, извършени от украинските ВВС, пишат от списание Air and Space Forces.

          Тези бойни самолети се използват, по-специално, за прехващане на руски крилати ракети и дронове-камикадзе „Шахед“.

          Според изданието, по-рано този месец украински пилот на F-16 с позивна „AB“, който преди това е летял с МиГ-29, е посетил Института за аерокосмически изследвания „Мичъл“ в САЩ. Там той е говорил за решаващата роля, която тези изтребители играят в защитата на въздушното пространство на Украйна.

          Според него украинските пилоти вече са провели стотици успешни въздушни сражения, отблъсквайки атаки от руски ракети и дронове.

          „Малък флот от украински F-16, управляван от относително ограничен брой пилоти на F-16, в момента извършва приблизително 80% от всички бойни полети, извършени от украинските ВВС“, пише изданието.

          В статията се отбелязва, че въпреки че украинските ВВС са получили не най-модерните модификации на F-16, украинските пилоти показват силни резултати при поразяване на руски въздушни цели, както и при извършване на удари по наземни цели.

          Освен ракетите „въздух-въздух“, украинските пилоти използват и оръдията на самолета за прихващане на дронове.

          През септември онлайн беше публикувано видео, показващо как украински F-16 успешно унищожава руски дрон-камикадзе „Шахед“, използвайки 20-милиметрово шестцевно оръдие Vulcan.

          - Реклама -

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          44 КОМЕНТАРА

          6. SegashniTe doSega 230 dupeTatti sa izLISHNii …. TRABVAT ni 240 Deputati ot Partia VELICHIE v ParLamenTa za DA opravaT StranaTa ni BALGARIA i DA vuvedaT Red i DA ima RAZVITIE i Uspehi ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
            ParLaMENTA e NeLegitimen … NEzakonen … sLed Grandiozni FALSHIFIKAZZii …Edinstveno e Legitimna TARNOVSKATA Konstituzzia … RiPublikata e NEzakonna ot 1944 god. … Trabva da imame 120 Deputata v N.S. kakto e BiLo v ZARSTVO BALGARIA pri 5 – 6 MiLLiona Podannizi na Darzavata ZARSTVO BALGARIA kogato sme imaLi ISTINSKA Darzava a Ne ripubLika podchinena na Vunshni SSiLi ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
            Obsto VeLichie imat ReaLno nad 300 HiLLadi ReaLni GLasa i Trabva Da sa PURVA PoLiticheska SiLa… Ot 20 % Realno GLasuvaLi i Bez KupeniTe i FaLshiviTe Glasove i MurtviTe Falshivi Dushi… Obsto ot VeLichie sa Otkradnati nad 230 HiLLadi GLasa … V absolutno VSICHKI sekzzii e imaLo NARUSHENIA i IZMAMI i MOSHEnnichesstva …Vsichki Vinovni TRABVA Da sa Osudeni i v ZatvoriTe … ZaLata Maffia Trabva Da e RazkriTa …Ot 35 Godini sa Tezi Izborni IZMAMI ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

          7. ReaLno GLasuvaLiTe sa 20 % … a NE 35%
            s FaLshiviTe NaDpissani i murTvi dushi – gLassove izMissLeni ot maFiaTa BBokko – SHiSHii … Togava pri ReaLni GLasove VeLichie MogaT Da imaT 70 DeputaTi … a Bokko s KupeniTe i priNudeniTe 60 duppeTaTii ..SHiSH00 s KupeniTe i priNudeniTe 35 …PP-DB sa 30 … VuzrrazzdaNe sa 20 … APS sa 15 … ITN sa 10 …RezuLTaTiTe se KachvaT za vsaka ParTia s 5 – 10 DeputaTa poradi otPadaneTo na Me4 i na BSP i na izvunParLamentarniTe Formazii SLed preRazpredeLenieTo na Tezi ProzenTi … Tova Trabvashe Da sa REALniTe RezuLTaTi vupreki OgromniTe FaLshiFikazii na MinaLiTe FALSHIVii izBBorii ……. ……. ……. ……. ……. …….

          8. PraviteLstvoTo e NEzakonno..izBBrano SLed FALSHIVi izBBori..NEzakonni sa nad 120 DuPPeTati..Vun ot ANTInarodnoTo SoBBranie..PREDATELi..FALSHIFIKATORi.MaffiaTa Vun..izGOneTe izVun BALGARIA MaffiaTa…
            VeLichiE ste poStroaT Novi Zatvori s DeBBeLi Kamenni Steni za Da NE mogat Da izBBagaT praSSetaTa na Svoboda kum OstroviTe ……. ……. ……. …….
            160 DePuttAti sa FALSHIVO izBBraNi i sa NEzakonni..ResheniaTa na N.S. sa NEvaLidni..
            NarodnaTa siLa se akumuLira Bavno No ste Doide MomenTa Da izBuhne..Stava s proPaGanda..izavLenia..DekLarazii..LisTovki.. Stikeri..Akzzii na Masto..Govorene..Po Vsakakav Nachin..MomenTa ste Doide KogaTo Trabva..Izbori i GLasuvane Susto..Za Vsichko si Ima Vreme ……. ……. …….. ……. ……. ……. …….

          9. RiPubLikaTa e izObretenie na JUdEU-massoniTe … s koeto MANIPULIRAT CHovechestvoTo poveche ot 2000 godini veche … … … … … … … FALSHIFIKAT s OpredeLena ZZeL za PosstigaNE na TehniTe PLANOVE ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
            Ima PreUvelichenia za SSozza v izLaGani FakTi za republikata..Naprimer ArmiaTa e biLa 120 hiladi dushi dokato v 5-6 MiLionnoTo ZARSTVO BALGARIA VoiskaTa e BiLa 600 000 voinika..i komAnistiTe kato sa a SakrastavaLi 40-te godini zastoto NE mogat Da a izDurzat..sa a Namalili 40-te godini na 300 hiladi po edno vreme..DrugiTe danni susto sa Zavisheni za samoleti..tankove..i Vsichko tova se DuLzi na Tehnicheskia progres a NE na samata republika kato Struktura..Adrenata Energia Nama Nisto Obsto s MassonskaTa SStruktura narechena republika koato E Suzdadena ot JUdEU-massoniTe s Opedelena ZZeL..v ZARSTVO BALGARIA predi 1939 godina e imaLo 25 MILIONA ovze pri 5-6 miliona Podannizi na Darzavata a v 1989 godina e imaLo 8 miliona ovze v republikaTa… Dali ste chuvaLi che v ZARSTVO BALGARIA e imaLo 3-4 SamoLetni Fabriki i Firmi s OtdeLni BALGARSKi AvioKonstrukTori i Zarz Ferdinandz E PurviaT Durzaven GLava v Sveta koito Leti na SamoLet v 1912 godina..republikata e poSStroena vurhu RazGrabvaneTo na BOGATOTO ZARSTVO BALGARIA kakto SegashnaTa FaLshiva DEMONOkrazia e postroena Vurhu RazGrabvaneTo na PostignatoTo ot republikaTa pri TotaLitarnia Rezzim..Ne biva Da se preUvelichava che pri republikata sredno sa Ziveli na 28 kv.m. na chovek..Tova oznachava che 5 Ziganncheta sa ziveli v 5-staien apartament ot 140 kv.m. koeto e ABSSURD… Dori Bogati BaLGari Togava komunissti Partiizzi sa ZiveLi togava 4 choveka Naprimer v 100 kv.m. apartament..t.e. 25 kv.m. zilistna Plost na chovek..Adrenata Energetika i Kosmosa i Tehnicheskia Progres Namat Nisto Obsto s republikata i SozziaLizma a Dori republikaTa e SpiraLa Oste Po-GoLLam Progres i Po-Golemi Postizenia..RepublikiTe sa CHast ot PlanoveTe na JUdEU-massoniTe za ZavladavaneTo na Sveta a NE sa Nesto polezno kakto Nakoi si missLi..ProcheteTe pismoto na ALbert Pike ot 1871 godina v Google i ste Vi stane Asno i minaloTo i SSegashnaTa situazzia i TehniTe Planove za BudesteTo ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

          16. Едва ли самолет от 70-те години е проектиран да сваля ракети и дронове от 2021-ва година.

            • Ivan Kostadinov Разбира се.. снощи три украински ТЕЦ-а унищожиха няколко „Искандер“ и „Кинжал“. Въпреки че в Киев няма вече ток чакаме всеки момент украинската войска да влезе в Москва

              • Yani Georgiev налага се да пиша иронично и не всеки ме разбира просто защото написаното ми мнение води до демократични санкции

          25. Може да прехване само задните ви части както сте се надупили на краварите и еврогейовете

            • Христо Симеонов Блок-аж 70 трудно пали, лесно пада, „Забележителен“ за всички радари и ПВО

          27. Абе партньорите се отърваха много изгодно от старите барутарници. Трябваше и ние да просим да ни ги дадът аванта.

          30. Много ефективен ако може да лети ?
            Ама му трябва и нещо по специално за кацането, с две думи стар таралясник .

          34. Малоумници, преди да пишете и преписвате глупости, направете една консултация с военен пилот или експерт .

          35. такива могат само от полша и румъния да излитат! в украина няма читави летища! бойни полети ВСУ не прави! а само терористични актове с дронове и ракети командвани от други страни!

          36. И те имат толкова Ф16, колкото имам ние, ама техните летят.
            Освен това, явно им е останал и един руски Су.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

