Изтребителите F-16 изпълняват повече от 80 процента от бойните полети на украинските ВВС

Изтребителите F-16, предоставени на Украйна като част от военна помощ, извършват около 80% от всички бойни полети, извършени от украинските ВВС, пишат от списание Air and Space Forces.
Тези бойни самолети се използват, по-специално, за прехващане на руски крилати ракети и дронове-камикадзе „Шахед“.
Според изданието, по-рано този месец украински пилот на F-16 с позивна „AB“, който преди това е летял с МиГ-29, е посетил Института за аерокосмически изследвания „Мичъл“ в САЩ. Там той е говорил за решаващата роля, която тези изтребители играят в защитата на въздушното пространство на Украйна.
Според него украинските пилоти вече са провели стотици успешни въздушни сражения, отблъсквайки атаки от руски ракети и дронове.
„Малък флот от украински F-16, управляван от относително ограничен брой пилоти на F-16, в момента извършва приблизително 80% от всички бойни полети, извършени от украинските ВВС“, пише изданието.
В статията се отбелязва, че въпреки че украинските ВВС са получили не най-модерните модификации на F-16, украинските пилоти показват силни резултати при поразяване на руски въздушни цели, както и при извършване на удари по наземни цели.
Освен ракетите „въздух-въздух“, украинските пилоти използват и оръдията на самолета за прихващане на дронове.
През септември онлайн беше публикувано видео, показващо как украински F-16 успешно унищожава руски дрон-камикадзе „Шахед“, използвайки 20-милиметрово шестцевно оръдие Vulcan.
Ало летят като нашите в тренажори те сигурно им се получава
Към днешна дата няма нито един успешно завършен полет на украински F-16 .
А нашите не могат да летят.
Много скоро няма да имаме Ф-16ки 😂😂😂
Силно се съмнявам, че изобщо имат един.
То, се вижда…по , резултатите…
ПьлниБуклуци
Наще и за парад не стават…Ни хуя!
Ще прихванат от трите най дългото🤔
Счупихте тъпомера😆
Споко! Путин „килимно“ е подбрал и летищата с укритията на Наркомана!
Едва ли самолет от 70-те години е проектиран да сваля ракети и дронове от 2021-ва година.
С Мрежа ли ги Ловят!?!
Или с Въдица!?!
Те и нашите изпълняват…80%….🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Хваща ги със кеп за риба и ако лети
Затова в Украйна унищожават всичко в небето
Ivan Kostadinov Разбира се.. снощи три украински ТЕЦ-а унищожиха няколко „Искандер“ и „Кинжал“. Въпреки че в Киев няма вече ток чакаме всеки момент украинската войска да влезе в Москва
Yani Georgiev налага се да пиша иронично и не всеки ме разбира просто защото написаното ми мнение води до демократични санкции
Руснаците като пуснат 200 дрона колко ще свали
Тия самолети са бракми.
Прехващат моя като се изправи 🤣🤣🤣
Те тея не са ли в усрайна за части вече 🙄?
Може да прехване само задните ви части както сте се надупили на краварите и еврогейовете
Тия блок номер колко са??
Христо Симеонов Блок-аж 70 трудно пали, лесно пада, „Забележителен“ за всички радари и ПВО
Абе партньорите се отърваха много изгодно от старите барутарници. Трябваше и ние да просим да ни ги дадът аванта.
Шъ ги прихване за връзките на маратонките !
Значи 3-4 полета на седмица, и то кръгови обиколки над Пистата! 😆
Много ефективен ако може да лети ?
Ама му трябва и нещо по специално за кацането, с две думи стар таралясник .
F-16 хваща руските ракети и дронове, едва когато влязат в кабината на пилота!
Yancho Borianski така ф16 прихвана даже ПВО украинско! и го свали на земята! пилота не го намериха
Sevdalin Ognyanov Това, по – лесно могат да го направят, пишещите тези простотии! 🤔😉😜
Витан Каменов точно така
Sevdalin Ognyanov Поне са по – близо 😂🤣
Ако запали и не тече Тунджа😂
Владислав Бонев Тече на майка ти в гроба!
Малоумници, преди да пишете и преписвате глупости, направете една консултация с военен пилот или експерт .
такива могат само от полша и румъния да излитат! в украина няма читави летища! бойни полети ВСУ не прави! а само терористични актове с дронове и ракети командвани от други страни!
И те имат толкова Ф16, колкото имам ние, ама техните летят.
Освен това, явно им е останал и един руски Су.
