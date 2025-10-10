НА ЖИВО
          Катастрофа блокира частично движението през Хаинбоаз: Тир и кола се удариха

          Катастрофа между тир и лек автомобил затруднява движението през Хаинбоаз (Прохода на Републиката). Камионът с ремарке е препречил пътя, а колата е излязла от платното и е паднала в канавката.

          Катастрофа причини километрично задръстване на АМ“Тракия“ Катастрофа причини километрично задръстване на АМ“Тракия“

          Инцидентът е станал в участък с отклонение, поради което движението не е напълно спряно. По превозните средства има само материални щети. Няма данни за жертви или пострадали.

