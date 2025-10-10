Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно безобразие, заяви бившият съпредседател на ПП Кирил Петков, след като съдът остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста, предаде репоретр на БГНЕС.
- Реклама -
Веднага след решението на съда в петък вечер от ПП казаха, че това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави.
От партията определят съдебното решение като репресия. Коцев е в ареста четири месеца.
Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно безобразие, заяви бившият съпредседател на ПП Кирил Петков, след като съдът остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста, предаде репоретр на БГНЕС.
- Реклама -
Веднага след решението на съда в петък вечер от ПП казаха, че това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави.
От партията определят съдебното решение като репресия. Коцев е в ареста четири месеца.
капут
Точно и ясно Петков👈
Браво на съда, браво на прокурора!
Срам да ! Трябваше и ти да си при тего !
Прав е-Кирил Петков! Човек с достойнство!
Yordan Roev голямо достойнство ……ЛЪЖЕЦ !
Romeo Klimentov Barbov Грух!
Anjelina Pencheva грух не грух ,ЛЪЖЕЦ от класа !
Пак на площада!
Stefka Georgieva, какво ще правиш, ще трамбоваш павета ли?
Ия Русева Аман от хора с трамбовани мозъци!
Stefka Georgieva, не отговори, ти какво ще правиш на площада?
БИВШ ПРЕМИЕР
Krsmir Nedkov Bairaktarov Е, и?
Кой беше ти? Не помисли за хора, които то се довериха?
Един от народа Нищожеството заспалия народ.
Съдът е независим.
Руси Йовков сигурен си
Руси Йовков да,нищо не зависи от него
Светлана Дочева, коТСев остава в ареста, решено от съдът.
Прилича на талибан
Стефан Каваков
Важното е, че се харесва 😀
Руси Йовков Верно ли, прЕател? Сериозно?
Стефан Каваков Ми то и ти приличаш на профилната снимка.
Краднали сте, това е хахаха
Alex Sesh я се скрий, бе!
Alex Sesh щото тиквуний и прасето не са …
Milen Ivanov колкото толкова, и на тях може да им дойде реда, ако те не се самовкарат на топло, кой…
Alex Sesh така е,прав си.
Alex Sesh БОК….
Alex Sesh Мишок!
Alex Sesh Преди тях Бойко не е крал, а е усвоявал, прислоявал!
Nikolai Cvetanov щом преди това са крали,значи и на тях им се полага. Има логика
Alex Sesh , а останалите крадци ( големите ) кога ааааа???????????????????
Alex Sesh Трол ли си маймуна ли, или тиква? 🤣🤣
нина христова не знам какъв съм, но няма да ги защитавам тия, никога. Тази твоята любима партия е най-вредната от всички, точно като Зеленски, произхода им е един и същи.
Alex Sesh Разбрах, тиква си.🤣🤣
нина христова пък един друг ме определи като копейка. Аз съм си аз и си имам собствени убеждения.
Alex Sesh Вярваш ли си копейка
ТОЯ НАПРАВО Е ЗАПРИЛИЧАЛ НА КЛУШАР
Krsmir Nedkov Bairaktarov Ти огледало имаш ли , да се видиш що за …. …
Krsmir Nedkov, а ти си неграмотен!
Krsmir Nedkov Bairaktarov Купи си букварче, сладур, че олекваш.
Krsmir Nedkov Bairaktarov А ти приличаш на класическа мутра. Не приличаш, а си си такъв.
Ей брадясъл….длъжен си да се съобразяваш с решението на съда, като не ти харесва отивай в Канада
Е го и тоя талибан айдук и половина също като негото протеже.
Angela Hettinger Троллллл!
Нали искахте правосъдие бе наглец долен…..ето ви работи
ТОЗИ ДОКОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ИЗЯВЯВА КАТО ФАКТОР! ОТ ДЕН ПЪРВИ НАРУШИ ЗАКОНИТЕ И КОНСТИТУЦИЯТА НА РБ! ДОКОГА ТОЗИ ШАРЛАТАНИН, ЛЪЖЕЕЦ, МОШЕНИК И КРАДЕЦ ЩЕ РАЗДАВА ПРАВОСЪДИЕ! СЪДЪТ Е ТОЗИ КОЙТО РЕШАВА! СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА, В КОЯТО СА НАВЪРЗАНИ КАТО СВИНСКИ ЧЕРВА!
Какво очаквате от прокурору съдийската мафия.Срам за ПП ,че се прегърнаха с тиквата и естествено изгоря кмета.
Прошляк
Кире Кире аз ви предупреждавах ти ми викаше спокойно знаем какво правим а сега шиши и Боко са превзели всичко
Мафия
This article came at the perfect time for me.