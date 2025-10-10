НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Кирил Петков
          Снимка: БГНЕС
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно безобразие, заяви бившият съпредседател на ПП Кирил Петков, след като съдът остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста, предаде репоретр на БГНЕС.

          Веднага след решението на съда в петък вечер от ПП казаха, че това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави.

          От партията определят съдебното решение като репресия. Коцев е в ареста четири месеца. 

