      събота, 11.10.25
          Кирил Веселински: Трябва да има закон срещу лъжите в предизборните кампании

          „Трябва да има закон срещу лъжите в предизборните кампании.“

          Това каза депутатът от ПП МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Веселински коментира и кризата с боклука. Той изрази подкрепа към столичния кмет Васил Терзиев, който се опълчил срещу мафията.

          Депутатът от ПП МЕЧ се изказа изключително остро срещу предложението на ИТН да се лежи до шест години в затвор за разгласяване на информация от личния живот.

          „Скандалът дойде, защото преди около десет дни се появиха голи снимки на депутатката от ИТН Петя Димитрова. Това предизвика ИТН да внесат подобен законопроект“, заяви още гостът.

          Народният представител се обяви за повишение на заплатите и пенсиите. По думите му правителството е създало изкуствена инфлация.

          И разбира се подобен закон свързан с Купуването и Продаването на гласове и с наказания от порядъка на минимем 5000 до 10000 лева и от 1 до 5 години затвор.

