Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев

Малко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение. Стана ясно и че прокуратурата е внесла нов том с доказателства. В тях има преразпитани свидетели, нови разпитани свидетели, както и един нов анонимен свидетел.

В мотивите за пускането на свобода защитата посочи новия разпит пред съдия на бившия зам.-кмет Диан Иванов, който вече твърди официално, че първите му показания са дадени под натиск от служители на Антикорупционната комисия.

В своя защита пред съда самият Благомир Коцев беше категоричен, че е невинен.

„Изцяло поддържам защитата си. Наистина и до ден-днешен не разбирам причината да бъда в ареста“, заяви той. „Не разбирам защо съм включен в организираната престъпна група, защото не участвам в тези процедури. Делегирал съм тези задължения на зам.-кмет“, допълни Коцев.

Адвокатите на Коцев поискаха по-лека мярка за него, след като Апелативният съд на София вчера пусна под домашен арест Николай Стефанов и Йордан Каталиев, двамата общински съветници, които са обвинени заедно с Коцев за престъпление по служба.

БГНЕС припомня, че варненският кмет Благомир Коцев вече три месеца и два дни е в ареста. Той е с повдигнати обвинения от прокуратурата, заедно с неговите съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев за участие в организирана престъпна група за престъпление по служба, подкуп и пране на пари