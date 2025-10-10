НА ЖИВО
          - Реклама -
          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Снимка: БГНЕС
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев
          Малко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение. Стана ясно и че прокуратурата е внесла нов том с доказателства. В тях има преразпитани свидетели, нови разпитани свидетели, както и един нов анонимен свидетел. 
          В мотивите за пускането на свобода защитата посочи новия разпит пред съдия на бившия зам.-кмет Диан Иванов, който вече твърди официално, че първите му показания са дадени под натиск от служители на Антикорупционната комисия.
          В своя защита пред съда самият Благомир Коцев беше категоричен, че е невинен.
          „Изцяло поддържам защитата си. Наистина и до ден-днешен не разбирам причината да бъда в ареста“, заяви той. „Не разбирам защо съм включен в организираната престъпна група, защото не участвам в тези процедури. Делегирал съм тези задължения на зам.-кмет“, допълни Коцев.
          Адвокатите на Коцев поискаха по-лека мярка за него, след като Апелативният съд на София вчера пусна под домашен арест Николай Стефанов и Йордан Каталиев, двамата общински съветници, които са обвинени заедно с Коцев за престъпление по служба. 
          БГНЕС припомня, че варненският кмет Благомир Коцев вече три месеца и два дни е в ареста. Той е с повдигнати обвинения от прокуратурата, заедно с неговите съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев за участие в организирана престъпна група за престъпление по служба, подкуп и пране на пари

          8. След пет иска,да е твърдо в ареста значи ще е много „““ невинен“““??? Сменяха съдебни състави,съдии,избраха си ден,час !!! Та въпрос???? Кой друг задържан се е ползвал с такива правилегии????

