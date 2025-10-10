НА ЖИВО
          Начало Свят Общество

          Конгресът на Перу започна процедура по импийчмънт срещу президента Дина Болуарте (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Конгресът на Перу одобри мерки, които дават зелена светлина за започване на процедура по импийчмънт срещу президента Дина Болуарте, докато страната се изправя пред антиправителствени протести и сериозни икономически затруднения.

          Повечето депутати, включително и част от някогашните съюзници на Болуарте, подкрепиха предложението за продължаване на дебатите – първа стъпка към нейното евентуално отстраняване от поста.

          Основният аргумент, изтъкнат от парламентаристите, е „трайна морална неспособност“ на държавния глава да изпълнява своите задължения.

          В Перу откриха 12-милионен фосил на праисторическа „морска свиня“ В Перу откриха 12-милионен фосил на праисторическа „морска свиня“

          Протестите в страната започнаха още с идването на Болуарте на власт през декември 2022 г. и белязаха целия ѝ мандат – с политически скандали, разследвания и вълна от насилие, свързана с престъпни банди.

          „Този импийчмънт е резултат от дългогодишно обществено недоволство и усещане за липса на доверие в институциите,“ коментират местни анализатори.

          До този момент Болуарте успя да устои на няколко опита за свалянето ѝ, но ако депутатите продължат да гласуват за нейното отстраняване, временен президент ще стане лидерът на конгреса, доминиран от консервативни сили, до изборите през април 2026 г.

          Перу преживява честа политическа смяна на властта – за последните девет години страната е имала шест президенти. Ако Болуарте остане на поста си, нейният мандат ще приключи през юли 2026 г.

