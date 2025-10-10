НА ЖИВО
          Кремъл: Импулсът от срещата между Путин и Тръмп в Аляска е жив и ще продължи да живее

          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Импулсът за разрешаване на войната в Украйна от срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, остава силен, отбеляза Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, цитиран от ТАСС.

          „Като се има предвид нашият постоянен ангажимент за постигане на мирно уреждане, можем да кажем, че този импулс е жив и здрав и се надяваме, че ще продължи да бъде такъв“, отбеляза говорителят на Кремъл. „Че президентът Тръмп поддържа политическата воля за мирно уреждане“.

          „По отношение на духа на Анкъридж, ние сме оптимисти. По отношение на поведението на киевския режим обаче, досега наблюдаваме не особено благоприятно развитие“, отбеляза прессекретарят на руския президент.

          Срещата на върха във военна база близо до Анкъридж, Аляска, се проведе в средата на август. Срещата на руския и американския лидер продължи приблизително три часа, включително смяна на форматите: на четири очи в лимузината на американския президент на път за основното място за преговорите и по-малка среща трима на трима с участието на помощници и ръководителите на дипломатическите вдомства.

