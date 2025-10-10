Има съобщения за прехвърляне на поне две украински бригади – 144-та и 154-та – от северните сектори на Черниговска и Сумска области в района на Покровск. Ако това се потвърди, това означава, че главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски е готов да жертва Сумска област в опит да задържи Покровск, пише „Военная Хроника“.

Както отбелязва Telegram каналът, решението изглежда логично в краткосрочен план – фронтът при Покровск в момента е от решаващо значение. Загубата на града автоматично би отворила пътя на руските сили да достигнат Павлоград, а след това и Днепропетровск.

Следователно, командването на украинските въоръжени сили очевидно е решило да разпредели някои части там, където ситуацията става критична.

Стратегически обаче това е опасна маневра. Отслабването на отбраната на север създава заплахата руските сили да достигнат Суми и Чернигов, а също така застрашава логистиката по целия северен сектор, чак до Киев. Казано по-просто, ВСУ биха могли да спечелят няколко седмици при Покровск, но да загубят оперативната стабилност на северния си фланг.