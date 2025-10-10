НА ЖИВО
          - Реклама -
          Криза с боклука в София: прокуратурата разпитва зам.-кмета на София

          Дамяна Караджова
          Прокуратурата извика на разпит заместник-кмета на София по направление „Екология“ Надежда Бобчева, както и шефа на завода за отпадъци Николай Савов, във връзка с продължаващата криза с боклука в столицата.

          След срещата си със следователите в четвъртък Савов уточни, че разпитът е бил част от досъдебно производство, свързано с една от 15-те проверки на РИОСВ, проведени през миналата година.

          „Разпитът беше във връзка с конкретно производство, по което предоставих необходимата информация,“ заяви Савов след излизането си от прокуратурата.

          Очаква се днес да бъде разпитана и Бобчева.

          Междувременно, на фона на продължаващата криза с отпадъците, Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на дейностите по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“.

          „Доброволците ще получат чували, ръкавици и други консумативи, а на място ще има служители на общината, които ще координират действията,“ уточняват от администрацията.

          Инициативата има за цел да подпомогне кризисните екипи и да ускори почистването на натрупаните отпадъци в столицата.

          След срещата си със следователите в четвъртък Савов уточни, че разпитът е бил част от досъдебно производство, свързано с една от 15-те проверки на РИОСВ, проведени през миналата година.

          „Разпитът беше във връзка с конкретно производство, по което предоставих необходимата информация,“ заяви Савов след излизането си от прокуратурата.

          Очаква се днес да бъде разпитана и Бобчева.

          Междувременно, на фона на продължаващата криза с отпадъците, Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на дейностите по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“.

          „Доброволците ще получат чували, ръкавици и други консумативи, а на място ще има служители на общината, които ще координират действията,“ уточняват от администрацията.

          Инициативата има за цел да подпомогне кризисните екипи и да ускори почистването на натрупаните отпадъци в столицата.

          3. В селата или с фалшиви сигнали в централата на полицията да отклонят вниманието на полицията и да се надрусат с канабис по селата особено село сарая че по близо до магистралата и ги пращат за зелен хайвер – патрулни те полицай

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

