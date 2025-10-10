„ЛЕГЕНДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“ – ФИЛМЪТ, КОЙТО РАЗКАЗВА ИСТОРИЯТА НА ЕДНО ВЕЛИКО ТУРНЕ

„Вечните песни на България“ представя ексклузивен филм в няколко части, посветен на най-мащабното музикално събитие на сезона – националното турне „ЛЕГЕНДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“, което премина при оглушителен успех и препълнени зали из цялата страна.

Това не е просто филм. Това е емоционално пътешествие през времето, сцената и спомените, събрало на едно място най-големите имена на българската музика – хората, които създадоха саундтрака на няколко поколения.

За първи път пред микрофона на Владислав Славов застават легендите на българската сцена, за да споделят неразказани истории от турнето, преживявания зад кулисите, срещите с публиката и новите си творчески планове.

В първата част специален гост е неповторимата Маргарита Хранова – символ на елегантност, класа и вечно присъствие в българската музика.

Тя ще върне зрителите към най-силните мигове на турнето, ще разкаже за спонтанните емоции, приятелството между артистите и магията на живата публика.

Зрителите ще видят непоказвани концертни кадри, задкулисни моменти и специални лайф изпълнения от Варна, Пловдив и Велико Търново – три града, превърнали се в символ на музикална енергия, любов и споделени емоции.

Това е филм, който събира историята, носталгията и силата на българската музика, доказвайки, че „вечните песни“ не остаряват – те просто намират ново поколение, което ги пее.

Не пропускайте това телевизионно събитие, което ще върне вярата, че легендите живеят, когато музиката продължава да звучи.

Събота, 11 октомври, от 20:00 ч.

Само по Евроком – в предаването „Вечните песни на България“ с Владислав Славов.