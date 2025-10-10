НА ЖИВО
          „ЛЕГЕНДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ" – ФИЛМЪТ, КОЙТО РАЗКАЗВА ИСТОРИЯТА НА ЕДНО ВЕЛИКО ТУРНЕ

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          „Вечните песни на България“ представя ексклузивен филм в няколко части, посветен на най-мащабното музикално събитие на сезона – националното турне „ЛЕГЕНДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“, което премина при оглушителен успех и препълнени зали из цялата страна.

          Това не е просто филм. Това е емоционално пътешествие през времето, сцената и спомените, събрало на едно място най-големите имена на българската музика – хората, които създадоха саундтрака на няколко поколения.

          За първи път пред микрофона на Владислав Славов застават легендите на българската сцена, за да споделят неразказани истории от турнето, преживявания зад кулисите, срещите с публиката и новите си творчески планове.

          В първата част специален гост е неповторимата Маргарита Хранова – символ на елегантност, класа и вечно присъствие в българската музика.
          Тя ще върне зрителите към най-силните мигове на турнето, ще разкаже за спонтанните емоции, приятелството между артистите и магията на живата публика.

          Зрителите ще видят непоказвани концертни кадри, задкулисни моменти и специални лайф изпълнения от Варна, Пловдив и Велико Търново – три града, превърнали се в символ на музикална енергия, любов и споделени емоции.

          Това е филм, който събира историята, носталгията и силата на българската музика, доказвайки, че „вечните песни“ не остаряват – те просто намират ново поколение, което ги пее.
          Не пропускайте това телевизионно събитие, което ще върне вярата, че легендите живеят, когато музиката продължава да звучи.

          Събота, 11 октомври, от 20:00 ч.
          Само по Евроком – в предаването „Вечните песни на България“ с Владислав Славов.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

