      събота, 11.10.25
          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да очакват „пълен блекаут“, предава украинското издание „Страна“.

          „Киев е стратегическа и символична цел. Възможно е той да бъде „сготвен“ напълно. Пълното „сготвяне“ означава тъмнина, липса на канализация и липса на водоснабдяване посред зима“, пише депутатът.

          Тя отбелязва, че е невъзможно да се защитят напълно енергийните съоръжения – ако Русия реши, тя може да унищожи всяко от тях.

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          „Азов": Скоро Русия няма да може да атакува на фронта с малки спешени групи

          Иван Христов
          С промяната на времето дърветата скоро ще оголят листата си, което ще направи почти невъзможно прилагането на тактиката на малки спешени групи, използвани от...

            • Кирил Стоянов сложил си си Усрайнското знаме на профилната снимка и говориш за Тролове!? Сложи си Българския Флаг бе мизерник

          7. Не може да бъде , та нали Украйна печели на бойното поле и скоро ще бъде пред Москва , ааааа тука има някакво объркване

              • Баш Бай Стамат Офф а такива мишки и бъзлйовци като теб където се крият с фейк профил и затам неставате Мишоци.

            • Krasi Djutev А дребният диктатор вече погуби над 500 х. руснаци, ама викате те са много. Има още.

              • Ганчо Петров Те му останаха само тия по затворите в Сибир убиици и изнасилвачи да се бият за тоя.

              • Ганчо Петров Теб нали не те кани да воюваш.Покани само от дребния наркоман 😆Шемет. 🤣

