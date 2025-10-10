Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да очакват „пълен блекаут“, предава украинското издание „Страна“.

„Киев е стратегическа и символична цел. Възможно е той да бъде „сготвен“ напълно. Пълното „сготвяне“ означава тъмнина, липса на канализация и липса на водоснабдяване посред зима“, пише депутатът.

Тя отбелязва, че е невъзможно да се защитят напълно енергийните съоръжения – ако Русия реши, тя може да унищожи всяко от тях.