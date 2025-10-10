Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да очакват „пълен блекаут“, предава украинското издание „Страна“.
„Киев е стратегическа и символична цел. Възможно е той да бъде „сготвен“ напълно. Пълното „сготвяне“ означава тъмнина, липса на канализация и липса на водоснабдяване посред зима“, пише депутатът.
Тя отбелязва, че е невъзможно да се защитят напълно енергийните съоръжения – ако Русия реши, тя може да унищожи всяко от тях.
Това е новина,е защо Наркомана не реве?
Очакват се пише,а не „учакват“.Учете български език,излагате се .
Крайно време беше…
Тази е на комбинирано гориво🤣🤣
Да заповядат в Елените ,Боровец и т.н
Урките са вече господари в колонията Бг.
Толкова са еднакви тролските коментари, че даже са скучни за четене.
Кирил Стоянов сложил си си Усрайнското знаме на профилната снимка и говориш за Тролове!? Сложи си Българския Флаг бе мизерник
Кирил Стоянов толкова си глупав, че чак е страшно как още дишаш
Не може да бъде , та нали Украйна печели на бойното поле и скоро ще бъде пред Москва , ааааа тука има някакво объркване
Georgi Tselov не ! Киев вече го взеха за три днЯ 🤡
Georgi Tselov каква Одеса бе ? Още Херсон няма той Одеса търси 🤡🤣
Ivaylo Kapanakov чакай мой човек не бързай толкова, който много бърза пие хапчета
Georgi Tselov станаха вече 4 години . Колко още 😀
В Запорожие вече имало референдум а той града още в Украйна 🤡🤡🤡
Пълен смях
Ivaylo Kapanakov хубавите работи стават бавно бавно мой човек, а най хубавите никога затова [ НРАВИТСЯ НЕНРАВИТСЯ ТЕРПИ МАЯ КРАСАВИЦА ]
Georgi Tselov ааа ще чакаме още ли ? Хахахах
Ivaylo Kapanakov докато е нужно мой човек, ние не бързаме
Georgi Tselov кои сте тия вие ?
Ivaylo Kapanakov около 70 процента от България сме това НИЕ мой човек
Georgi Tselov доста е тъжно да има 70% родоотстъпници и слуги ня чужда държава
Ivaylo Kapanakov твое мнение мой човек, а нещо да споменеш за други 30 % те не си продадоха и майките на запада или съм в грешка а?
Georgi Tselov как по-точно си “продадоха” майките? На кой запад ?
Georgi Tselov оу как забравих за “прогнилия запад” хахахах
Ivaylo Kapanakov ееее няма да е зле от време на време да си го припомняш
Georgi Tselov снимал си се в Рим а не в Краснодар ,що така 🤔
Ivaylo Kapanakov ако искаш можеш да покажеш и снимки от Париж и от Рим само че не от главните улици а от тия малко по обикновените да видят хората за какъв бърдак става на въпрос, бил съм там и зная за каква кочина иде реч мой човек не си в състояние да ме впечатлиш с нищо
Ivaylo Kapanakov щото ебаните европейски чиновници не разрешат визи за това , а между впрочем ако обичаш спорта и познаваш Владо Николов влез в ютуб и изгледай неговото сравнение между Москва и Нюйорк
Georgi Tselov Москва ли ? Защо не говорим за Воронеж или Краснодар или за селата ?
Ivaylo Kapanakov кой от двамата , единия е половин българин а другия е господ , аз за боговете не говоря тогава давай да си говорим за Киркоров ако искаш
Georgi Tselov не искам да си говоря за Киркоров оти не ме кефи темата за жендърите
Ivaylo Kapanakov твоя воля , въпреки че тая тема е лансирана от КЛУБА НА БОГАТИТЕ
Учакват?
Направо да бягат с 200 от Украйна! Че зеленият наркоман ги е отписал всички!
Krasi Djutev а ти към Сибир и оттам в Донбас да ториш хаха
Баш Бай Стамат Офф а такива мишки и бъзлйовци като теб където се крият с фейк профил и затам неставате Мишоци.
Krasi Djutev А дребният диктатор вече погуби над 500 х. руснаци, ама викате те са много. Има още.
Ганчо Петров Те му останаха само тия по затворите в Сибир убиици и изнасилвачи да се бият за тоя.
Ганчо Петров Теб нали не те кани да воюваш.Покани само от дребния наркоман 😆Шемет. 🤣
