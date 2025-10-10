НА ЖИВО
          Мощно земетресение разтърси Филипините, издадено е предупреждение за цунами

          Земетресение с магнитуд 7.4 по скалата на Рихтер е регистрирано край югоизточното крайбрежие на Филипините в петък сутринта, съобщава Геоложката служба на САЩ (USGS). Паникьосани жители се разбягаха по улиците, докато земята се тресеше.

          Земетресението е било регистрирано край източната страна на остров Минданао, на 123 километра от най-големия град на острова Давао, на дълбочина 58,1 километра, около 9:45 ч. местно време, според USGS. Няма незабавни съобщения за щети.

          Системата за предупреждение за цунами на САЩ първоначално предупреди за възможни вълни цунами във Филипините, Индонезия и островната държава Палау, но заплахата вече е отминала.

          Драматични видеоклипове и изображения от момента на земетресението показват паникьосани жители на остров Минданао, които изскачат от сградите или се опитват да запазят равновесие, докато земята под тях се тресе силно.

          Видеозапис от пазар в Давао показва как земята се тресе, а хората крещят и се крият. В град Давао пожарникари бяха заснети клекнали на земята пред станцията си, докато сирените виеха.

          В петък сутринта президентът Фердинанд Маркос-младши заяви, че властите оценяват ситуацията на място и се подготвят операции за търсене и спасяване, пише Reuters.

          „Работим денонощно, за да гарантираме, че помощта ще достигне до всички, които се нуждаят от нея“, каза Маркос.

          Страната все още се възстановява от мощното земетресение, което удари централния остров Себу преди по-малко от две седмици.

          Земетресението с магнитуд 6,9 беше най-смъртоносното във Филипините от повече от десетилетие, убивайки най-малко 72 души, ранявайки стотици и разселвайки десетки хиляди, и причинявайки големи щети.

          Филипините са предразположени към природни бедствия поради местоположението си по протежение на Огнения пръстен, дъга от сеизмични разломи с дължина 40 000 километра около Тихия океан, където се намират повече от половината вулкани в света, и редовно преживяват мощни земетресения.

          Архипелагът бе засегнат и от два разрушителни тайфуна този месец.

          Междувременно избухнаха протести заради предполагаемата злоупотреба на правителството със средства, предназначени за проекти за подпомагане на наводненията.

