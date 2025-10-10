„Най-светлата дата в модерната македонска история“: В Скопие отбелязват с фанфари атаката срещу българския полицейски участък в Прилеп от 11 октомври

„11 октомври 1941 г. представлява най-ярката дата в съвременната македонска национална история. Това е символичното начало на Националноосвободителната и антифашистка борба на македонския народ. На този ден въоръжените действия показват, че македонският народ взема съдбата си в свои ръце, полагайки основите на собствената си държава и национално самосъзнание. Денят не е просто военно събитие – той обединява различните форми на съпротива и ги насочва към ясна македонска национална цел“, пише скопското електронно издание „Плюс инфо“ в материал за началото на комунистическото въстание срещу българската власт в Македония.
Горе-долу по същи начин е отразено събитието и в другите македонски медии, така че „Евроком“ представя материала без редакторска намеса, за да се добие реална представа за атмосферата в югоизточната ни съседка.
През 1941 г. Македония е разделена и окупирана от силите на Оста – българска, германска и италианска. Окупационните режими провеждат асимилаторска и репресивна политика, която заплашва езика, културата и социалния живот на македонците. В такива условия съпротивата се превръща в рационален и морален импулс, тъй като националната и политическата свобода остават недостъпни. Приемането на въоръжената борба поставя Македония в рамките на антифашистката коалиция и утвърждава нейната историческа роля.
На 11 октомври 1941 г. Първият прилепски партизански отряд „Гоце Делчев“ атакува българския полицейски участък в Прилеп. 16 партизани участват в атаката, разделени на три групи: първата атакува полицейския участък, втората – затвора, а третата прекъсва телефонни линии и електрически инсталации. Тази смела и синхронизирана атака представлява първата организирана съпротива срещу окупатора и бележи началото на Националноосвободителната борба на македонския народ.
11 октомври свързва индивидуалната смелост на македонския народ с колективната визия за държавно изграждане. Събитието засилва македонското национално самосъзнание и отваря пътя към АСНОМ и формирането на федерална Македония, където македонският народ получава институционална рамка и държавен статут. По време на тригодишната война македонският народ постига национално единство, създава собствена армия и полага основите на съвременната македонска държава.
Днес 11 октомври се чества като национален празник. Той е символ на запазването на езика, обичаите, културата и уникалността на македонския народ. Денят е триумф на справедливостта, човешките права и самобитността, потвърждаващ, че македонската нация не може да бъде сведена до артефакт или чуждестранен продукт. Тази светла дата отхвърля всеки опит за асимилация и укрепва националната идентичност на македонците.
11 октомври 1941 г. остава исторически и символичен момент в македонската история. Той осветява пътя към запазване на културните и исторически характеристики на македонския народ и служи като гарант за бъдещото оцеляване на Македония като нация, държава и общество.
Денят на Македонското въстание ще бъде отбелязан с подходящи събития и полагане на свежи цветя на паметниците на македонските национални герои от Националноосвободителната борба от висши политически деятели, общественици и представители на социални организации и институции. По традиция централното честване за 11 октомври се провежда в центъра на Прилеп, с възстановка на историческия акт, с който е започнало въстанието на македонския народ.
Днес е денят на психичното здраве,явно там е кът
Само като прочетеш „16 партизани “ и е достатъчно да разбереш за какво изкривено историческо дело става въпрос !? “ 16 партизани “ 😏😏😏😄
Създадени от СТАЛИН И КОМИНТЕРНА. Г. ДИМИТРОВ И В. КОЛАРОВ. БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ
Те друга освен модерна история имат ли ? 🤔🤣
Партизаните не са ли били сърби? Не знам, затова питам
Dimitar Samardzhiev 5 човека мародери и айдуци от селото нападат полицейския участък и убиват един полицай, който е бил племенник на Даме Груев.
Dimitar Samardzhiev Имало е българи сърби ,албанци ,черногогорци,гърци…….комунистите са интернационални…
Moruka Nikolov не е имало сърби и албанци в македонските партизански чети. Били са малобройни и са съставени от местни мародери.
Какъв език ,каква култура какъв македонски народ ТОВА СА БЪЛГАРИ чийто правопис език и култура са пренаписани от СРЪБСКА ПИЩЕЩА МАШИНА
Ромео Пирдопски написана от македонския българин Венко Марковски!
Ромео Пирдопски тия са вече деградирали! По никакъв повод не искам да ме приравняват със съвременните Македонци .Повечето страдат от някаква специална жезофрения .
