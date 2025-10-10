Нов силен трус удари Филипините, броят на жертвите от сутринта расте (ВИДЕО)

Поредно мощно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер удари Филипините, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

Според данните, трусът е бил регистриран в 19:12 ч. местно време (14:12 ч. българско време), с епицентър на 57 км от град Мати и 15 км източно от Манай, на дълбочина 92 км.

Първи данни: две жертви и материални щети

Местните власти потвърдиха, че има най-малко две жертви, а няколко сгради – включително болница и училища – са пострадали от силните вибрации.

Спасителни екипи работят по разчистване на отломки и проверка на засегнатите райони.

„Трусът беше изключително силен – стените се люлееха, токът прекъсна, хората избягаха навън в паника.“ — разказва жител на град Мати пред местна телевизия

Втори силен трус за кратко време

Само преди часове земетресение от 7,4 по Рихтер разтресе остров Минданао, предизвиквайки паника и временни предупреждения за цунами. Първоначалната информация беше за двама загинали, но по последни данни жертвите вече са 8, а ранените са над 400.