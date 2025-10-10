ОФИЦИАЛНО: Примирието в Газа влезе в сила (ВИДЕО)

Споразумението за примирие в ивицата Газа официално влезе в сила днес в 12:00 ч. българско време, съобщиха от израелската армия, цитирани от Ройтерс.

„От 12 ч. войските на Израелските сили за отбрана започнаха да се позиционират по обновените линии за разполагане, като подготовка за споразумението за спиране на огъня и връщане на заложниците.“ — Изявление на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) - Реклама -

Примирието влиза в сила

След месеци на тежки сражения и хуманитарна криза, споразумението за спиране на огъня между Израел и „Хамас“ влиза в сила с посредничеството на САЩ, Египет и Катар.

То предвижда временно прекратяване на бойните действия и поетапно освобождаване на заложниците, държани от палестинската групировка.

Нетаняху: „Войниците остават в Газа“

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските войски ще останат в Газа, за да продължат да оказват натиск върху „Хамас“, докато организацията не бъде напълно разоръжена.

„Войниците ще останат, за да поддържат натиск върху Хамас, докато групировката не се разоръжи напълно. Очакваме всички заложници да бъдат върнати в близките дни.“ — Бенямин Нетаняху, премиер на Израел

По думите му, 20 от заложниците в Газа са живи, а 28 – мъртви, съобщи Франс прес.

Палестинци се завръщат към домовете си

След обявяването на примирието десетки хиляди палестинци тръгнаха към северната част на ивицата Газа, където се надяват да се върнат по домовете си.

Кадри, разпространени от местни медии, показват колони от хора, носещи багаж и деца на ръце, които се придвижват пеша по разрушените пътища.