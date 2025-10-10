ОФИЦИАЛНО: Примирието в Газа влезе в сила (ВИДЕО)

Споразумението за примирие в ивицата Газа официално влезе в сила днес в 12:00 ч. българско време, съобщиха от израелската армия, цитирани от Ройтерс.
Примирието влиза в сила
След месеци на тежки сражения и хуманитарна криза, споразумението за спиране на огъня между Израел и „Хамас“ влиза в сила с посредничеството на САЩ, Египет и Катар. То предвижда временно прекратяване на бойните действия и поетапно освобождаване на заложниците, държани от палестинската групировка.
Нетаняху: „Войниците остават в Газа“
Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските войски ще останат в Газа, за да продължат да оказват натиск върху „Хамас“, докато организацията не бъде напълно разоръжена.
По думите му, 20 от заложниците в Газа са живи, а 28 – мъртви, съобщи Франс прес.
Палестинци се завръщат към домовете си
След обявяването на примирието десетки хиляди палестинци тръгнаха към северната част на ивицата Газа, където се надяват да се върнат по домовете си. Кадри, разпространени от местни медии, показват колони от хора, носещи багаж и деца на ръце, които се придвижват пеша по разрушените пътища.
Това е временно примирие и ден до пладне. Вече 50 години тези се млатят,обиждат на майка. Радостта е временна и наградата е раздадена.
А нобеловата награда за мир отиде в никому неизвестна опозиционерка от Венецуела….
Недко Димитров там е петрола за това отиде там
Да бъде мир по Земята!
Нека да е истина!