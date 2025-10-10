ОКОНЧАТЕЛНО: Президентът няма да назначава ръководителите на службите (ВИДЕО)

Народното събрание прие на второ четене промените в законите за Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Технически операции“ (ДАТО), с които президентът се лишава от правото да назначава техните ръководители с указ. Оттук нататък председателите на двете служби ще се избират от парламента с обикновено мнозинство, което предизвика остри дебати и обвинения в „овладяване на службите“.
Какво се променя
Според приетия текст:
Това означава, че и двете ключови служби – ДАР и ДАТО – вече ще бъдат изцяло под парламентарен контрол, а президентът ще бъде напълно изваден от процеса по назначаването на техните ръководства.
Оспорвани дебати в пленарната зала
Дискусията около законопроекта прерасна в остри политически сблъсъци. Опозицията определи решението като „узурпация на властта“, докато управляващите го нарекоха „мярка за прозрачност и отчетност“.
Критики и обвинения
Управляващите: „Повече прозрачност и отговорност“
От своя страна мнозинството защити решението, аргументирайки се с необходимостта да се прекрати продължилото месеци забавяне на назначенията и липсата на титуляри начело на службите.
