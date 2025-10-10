НА ЖИВО
          ОКОНЧАТЕЛНО: Президентът няма да назначава ръководителите на службите (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Народното събрание прие на второ четене промените в законите за Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Технически операции“ (ДАТО), с които президентът се лишава от правото да назначава техните ръководители с указ.
          Оттук нататък председателите на двете служби ще се избират от парламента с обикновено мнозинство, което предизвика остри дебати и обвинения в „овладяване на службите“.

          Какво се променя

          Според приетия текст:

          В алинея 1 думите „назначаване с указ на президента на републиката“ се заменят с „избира с решение на Народното събрание“.“ — Мануил Манев, председател на Комисията по вътрешен ред и сигурност, ГЕРБ–СДС

          Това означава, че и двете ключови служби – ДАР и ДАТО – вече ще бъдат изцяло под парламентарен контрол, а президентът ще бъде напълно изваден от процеса по назначаването на техните ръководства.

          Оспорвани дебати в пленарната зала

          Дискусията около законопроекта прерасна в остри политически сблъсъци. Опозицията определи решението като „узурпация на властта“, докато управляващите го нарекоха „мярка за прозрачност и отчетност“.

          Критики и обвинения

          Това е поредният законопроект, с който мнозинството узурпира репресивната власт в държавата. Говорим за институции, които трябва да бъдат политически неутрални. Как ще се осигури този неутралитет, когато ръководителите на службите ще се избират от най-политическия орган – парламента? Това е юридически абсурд.“ — Атанас Атанасов, ПП–ДБ

          Пореден етап от овладяването на службите – и то от Пеевски и Борисов. Това е обидно за демокрацията. Големият страх на управляващите е, че следващият президент няма да бъде техен и затова му отнемат правомощията.“ — Цончо Ганев, „Възраждане“

          Ставаме свидетели на процес, при който президентът постепенно бива елиминиран от политическия живот, а специалните служби се политизират.“ — Николай Радулов, МЕЧ

          Управляващите: „Повече прозрачност и отговорност“

          От своя страна мнозинството защити решението, аргументирайки се с необходимостта да се прекрати продължилото месеци забавяне на назначенията и липсата на титуляри начело на службите.

          Понеже толкова дълго време стоят без титуляри, най-правилно е парламентът, след като се приемат правилата, да избира ръководствата публично, ясно и пред всички – а не на тъмно, както той си избира хората.“ — Бойко Борисов, председател на ГЕРБ

          5. Еничарите оглавиха България !Бог да пази децата ни!🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼В тази държава няма мъже…!Няма!!!😡😡😡😡🇧🇬

          6. ОКОНЧАТЕЛНО: Президентът няма да назначава ръководителите на службите Това е поредният законопроект, с който мнозинството узурпира репресивната власт в държавата…Говорим за институции, които трябва да бъдат политически неутрални“
            Спокойно! Както е тръгнало такава държава няма да я има вече!!! Управляващите напълно я усраха!!! Интересно! А народът и няма нито глисти , нито разстройство??! Това положение някъде задължително ще избие ….не само в кв.Елените… !Не бързайте да си взимате шлиферите и чадърите! Чуйте !!! ВСИЧКИ ВЗИМАЙТЕ мотиките и тоягите!!! Да спасим България!!! Да прекопаем лозето и удавим къртовете и слепите кучета до крак!!!

          7. Има ли още някой да не е разбрал, че държавата се овладява от две мутри, а народа спи?! Заслужаваме си ги!

          10. НЕОТЛОЖНО: На входа,на Парламента да се монтира Дрегер, детектор за дрога и „Хигиенисти“ за некъпани…!

          11. Е ясно ви е какво ще се случва.
            И да ви е съвсем ясно- урсулите няма да дадат властта.
            Каквито и избори да се провеждат – ще бъдат грубо ,нагло фалшифицирани.
            😡😨

          13. Оттук нататък ,ще става все по зле.
            Стъпка по стъпка.
            Урсулите няма да дадат властта.
            Каквито и избори да се провеждат ,каквато и избирателна активност да има ,те грубо ще фалшифицират резултатите .
            На кой ще се оплачат не спечелилите?
            На кой?

