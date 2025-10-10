ОКОНЧАТЕЛНО: Президентът няма да назначава ръководителите на службите (ВИДЕО)

Народното събрание прие на второ четене промените в законите за Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Технически операции“ (ДАТО), с които президентът се лишава от правото да назначава техните ръководители с указ.

Оттук нататък председателите на двете служби ще се избират от парламента с обикновено мнозинство, което предизвика остри дебати и обвинения в „овладяване на службите“.

Какво се променя

Според приетия текст:

„В алинея 1 думите „назначаване с указ на президента на републиката“ се заменят с „избира с решение на Народното събрание“.“ — Мануил Манев, председател на Комисията по вътрешен ред и сигурност, ГЕРБ–СДС

Това означава, че и двете ключови служби – ДАР и ДАТО – вече ще бъдат изцяло под парламентарен контрол, а президентът ще бъде напълно изваден от процеса по назначаването на техните ръководства.

Оспорвани дебати в пленарната зала

Дискусията около законопроекта прерасна в остри политически сблъсъци. Опозицията определи решението като „узурпация на властта“, докато управляващите го нарекоха „мярка за прозрачност и отчетност“.

Критики и обвинения

„Това е поредният законопроект, с който мнозинството узурпира репресивната власт в държавата. Говорим за институции, които трябва да бъдат политически неутрални. Как ще се осигури този неутралитет, когато ръководителите на службите ще се избират от най-политическия орган – парламента? Това е юридически абсурд.“ — Атанас Атанасов, ПП–ДБ

„Пореден етап от овладяването на службите – и то от Пеевски и Борисов. Това е обидно за демокрацията. Големият страх на управляващите е, че следващият президент няма да бъде техен и затова му отнемат правомощията.“ — Цончо Ганев, „Възраждане“

„Ставаме свидетели на процес, при който президентът постепенно бива елиминиран от политическия живот, а специалните служби се политизират.“ — Николай Радулов, МЕЧ

Управляващите: „Повече прозрачност и отговорност“

От своя страна мнозинството защити решението, аргументирайки се с необходимостта да се прекрати продължилото месеци забавяне на назначенията и липсата на титуляри начело на службите.