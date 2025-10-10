НА ЖИВО
          Опасността от язовир „Липник" – отминала или все още надвиснала над три русенски села?

          Евакуация в Русе
          Евакуация в Русе
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В русенското село Николово беше извършена евакуация на жителите, след като в четвъртък поддаде дигата на язовир „Липник". Веднага беше активирана системата BG-Alert, а кметът на Русе Пенчо Милков обяви двудневно бедствено положение за населеното място.

          Предупреждения за готовност за евакуация в рамките на следващите 24 часа получиха и жителите на Мартен и Сандрово.

          „Пропукване на дигата от страна на язовира няма. Всичко се случва заради дъждовната вода. Няма увеличаване на свлачището, което беше констатирано. Общината ежемесечно наблюдава язовира, а влагата в стената намалява," обясни кметът на Русе Пенчо Милков.

          Евакуация в Русе: Дига е пред скъсване след проливните дъждове (ВИДЕО)

          Той съобщи, че ще бъде сформирана комисия от инженери, която да оцени състоянието на съоръжението и риска за населението.

          През нощта екипи на пожарната са източвали водата от язовира с помпи, а доброволци и полицаи са дежурили в Николово, за да охраняват домовете на евакуираните жители, съобщи кметът на селото Златан Ванев.

