Опозиционният лидер във Венецуела получи Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)

Венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо е носителка на тазгодишната Нобелова награда за мир. На церемония в Осло беше обявено престижното отличие.

Наградата се присъжда на личност или организация, която е допринесла в най-голяма степен „за братството между нациите и премахването или намаляването на постоянните армии, както и за създаването и разпространението на мирни конгреси“.

От норвежкия Нобелов комитет обявиха, че кандидатите за престижната награда тази година са били общо 338 – физически лица и организации. Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно.

Публична кампания за спечелване на приза проведе американският президент Доналд Тръмп, но номинациите приключиха през януари – в началото на втория му мандат.