НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Опозиционният лидер във Венецуела получи Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)

          20
          104
          Loading the player...
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо е носителка на тазгодишната Нобелова награда за мир. На церемония в Осло беше обявено престижното отличие.

          - Реклама -

          Наградата се присъжда на личност или организация, която е допринесла в най-голяма степен „за братството между нациите и премахването или намаляването на постоянните армии, както и за създаването и разпространението на мирни конгреси“.

          Русия: Ще подкрепим Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп Русия: Ще подкрепим Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп

          От норвежкия Нобелов комитет обявиха, че кандидатите за престижната награда тази година са били общо 338 – физически лица и организации. Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно.

          Публична кампания за спечелване на приза проведе американският президент Доналд Тръмп, но номинациите приключиха през януари – в началото на втория му мандат.

          Венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо е носителка на тазгодишната Нобелова награда за мир. На церемония в Осло беше обявено престижното отличие.

          - Реклама -

          Наградата се присъжда на личност или организация, която е допринесла в най-голяма степен „за братството между нациите и премахването или намаляването на постоянните армии, както и за създаването и разпространението на мирни конгреси“.

          Русия: Ще подкрепим Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп Русия: Ще подкрепим Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп

          От норвежкия Нобелов комитет обявиха, че кандидатите за престижната награда тази година са били общо 338 – физически лица и организации. Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно.

          Публична кампания за спечелване на приза проведе американският президент Доналд Тръмп, но номинациите приключиха през януари – в началото на втория му мандат.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Тръмп: САЩ ще наложат допълнителни 100-процентни мита на Китай

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че ще наложи допълнителни мита от 100% върху Китай от 1 ноември, след като Пекин въведе „изключително...
          Политика

          Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да подкрепи плана за Газа

          Владимир Висоцки -
          Лидерите на Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да застане зад подкрепяния от Съединените щати план за Ивицата Газа, докато...
          Общество

          Нов силен трус удари Филипините, броят на жертвите от сутринта расте (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Поредно мощно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер удари Филипините, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Според данните, трусът е бил регистриран в 19:12 ч. местно...

          20 КОМЕНТАРА

          1. наградената изменничка иска смачкване на страната си разбиване разпродаване и владеене от чужди сили ли?

          2. Наградата на врагинята на народа на Венецуела е очевадно подмазване на Чичо Сам, но едва ли ще задоволи зиналия за всевъзможни награди и титли Тръмподон

          6. Нашия Атанс гнома пак се размина можеше и оня измисления Христо Гроздев да наградят.

            • Svetlin Viktorov Стилът им един и същ. Завладяваш страната и я ограбват до шушка. Но ресурсите им вече малко, за разлика от апетитите.

          12. Нобелова баграда оон международен съд.. частни оргарнизации раздухване от медиите обслужващи интереси… все тая какво мислят и какво казват…

          13. Най голямото извращение е наградата за мир носеща името на човек отговорен за милиони избити във войните.

          14. Наградата уж е във Венецуела, но реално е за ЦРУ. Така че Тръмп все пак трябва да е горд.

          16. Опозиционният лидер във Венецуела получи Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)
            Подиграха се с Тръмп съюзниците му! За малко да получи наградата дори Вовата!? Но се намеси Тръмп със самолетоносачите около Венецуела и Мария Корина Мачадо я грабна! Очаквам нашият парламент и правителство да излязат с декларация,че е станала някаква техническа груба грешка, за която управляващите имат доказателства и тя трябвало да се коригира с наша помощ!!! Опасявам се само г-н Борисов да не ги разубеди отново.
            !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions