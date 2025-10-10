НА ЖИВО
          Папа Лъв XIV публикува апостолското увещание „Обичах те“, започнато от покойния папа Франциск

          Папа Лъв XIV издаде първия си голям документ, откакто се възкачи на Светия престол – апостолско увещание от 104 страници, озаглавено „Обичах те“ (в превод от латински).

          Документът беше представен във Ватикана от кардинал Майкъл Черни и е посветен на любовта към бедните. В него се отправя призив за дълбоки промени в световната пазарна система, чиято цел е намаляване на неравенството и подкрепа за хората, живеещи от заплата до заплата.

          „Любовта към бедните е в основата на мира и справедливостта,“ гласи един от ключовите акценти в увещанието.

          Любопитен факт е, че текстът е започнат от покойния папа Франциск, който не успява да го завърши преди смъртта си през април. Папа Лъв XIV е доразвил документа и го е представил като продължение на духовното наследство на своя предшественик.

